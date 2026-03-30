Bolivia vs Irak se juegan el último boleto al Mundial 2026 en un duelo decisivo que definirá al equipo que completará el cuadro de la cita planetaria en Norteamérica. El partido se disputará en Monterrey, México, y no solo pone en juego una clasificación: también enfrenta dos historias marcadas por largas ausencias y la necesidad urgente de volver a competir en la élite del fútbol mundial.

La Verde llega con un impulso anímico clave tras remontar ante Surinam en semifinales, resultado que reactivó la ilusión de regresar a un cita planetaria después de más de tres décadas. Irak, en tanto, arriba con mayor continuidad competitiva y el respaldo de una campaña sólida en Asia, buscando repetir su única participación mundialista en 1986. En ese contexto, el cruce no solo define un clasificado, sino que instala un escenario de máxima presión donde cada error puede marcar el destino de dos selecciones que llevan años esperando este momento.

¿Qué canal transmite el partido Bolivia vs Irak EN VIVO?

El repechaje intercontinental entre Bolivia vs Irak será transmitido únicamente por televisión de pago y plataformas digitales.

💻 TV: DSports

📲 Streaming: DGO / Amazon Prime Video

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak?

📆 Miércoles 1 de abril

⏰ 00:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio BBVA, Monterrey – México

📺 Transmite: DSports

📲 Streaming: DGO / Amazon Prime Video

¿Dónde ver Bolivia vs Irak online?

El partido estará disponible vía streaming en:

DGO

Amazon Prime Video

📲 También podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl

¿Dónde ver GRATIS Bolivia vs Irak?

Este partido no tendrá transmisión gratuita en Chile. Solo estará disponible en plataformas de pago como DGO y Prime Video. Sin embargo, en algunos territorios el partido podrá verse a través de FIFA+

¿Dónde ver Bolivia vs Irak por streaming?

La transmisión digital del repechaje será a través de:

DGO

Amazon Prime Video

📲 Además, sigue toda la cobertura en Alairelibre.cl

Formación de Bolivia vs Irak

El probable XI de Bolivia:

Viscarra; Medina, Haquín, Morales, Roberto Fernández; Cuéllar, Villamil, Matheus; Terceros, Vaca, Monteiro.

Formación de Irak vs Bolivia

Ahmed Basil; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Bayesh, Jasim, Amyn; Aymen Hussein.

¿Cómo llegan Bolivia vs Irak?

El partido define al último clasificado al Mundial 2026 y tiene un contexto histórico para ambos. Bolivia llega tras vencer 2-1 a Surinam en semifinales y busca volver a una Copa del Mundo después de más de 30 años (su última participación fue en Estados Unidos 1994). El equipo dirigido por Óscar Villegas terminó séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas y se metió en esta instancia con una campaña marcada por su fortaleza como local.

En ese duelo previo, La Verde logró una remontada clave en el segundo tiempo, impulsada por el ingreso del joven Moisés Paniagua, quien cambió el ritmo del partido y abrió el camino para el triunfo .

Irak, en tanto, accedió directamente a esta final del repechaje por su mejor posición en el ranking FIFA. El conjunto asiático superó a Emiratos Árabes Unidos en la fase previa de su confederación y llega con confianza tras una campaña sólida, en la que ha perdido solo tres de sus últimos 23 partidos clasificatorios

El equipo dirigido por Graham Arnold, además, buscará aprovechar el apoyo local en Monterrey, donde ya ha generado cercanía con los hinchas durante su preparación. En cuanto a figuras, Irak tiene en Aymen Hussein a su principal carta ofensiva, delantero que anotó ocho goles en la fase clasificatoria, mientras que Bolivia apuesta al talento de Miguel Terceros, uno de los jugadores más determinantes en su camino al repechaje.

El ganador de este duelo integrará el Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega, en una zona que promete ser una de las más exigentes del torneo.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

El formato del repechaje es directo y sin margen de error: partido único que define al último clasificado.

Escenario Resultado Bolivia gana en 90 minutos Bolivia clasifica al Mundial 2026 Empate al final del tiempo reglamentario Se juega prórroga y, si es necesario, penales Irak gana en 90 minutos Irak clasifica al Mundial 2026

En resumen

Bolivia vs Irak define el último cupo al Mundial 2026

Se juega el miércoles 1 de abril a las 00:00 horas en Chile

Transmite DSports y plataformas DGO / Prime Video

El ganador irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega

¿Podrá Bolivia volver a un Mundial tras más de 30 años o Irak dará el golpe? Sigue todos los detalles y el minuto a minuto en Alairelibre.cl