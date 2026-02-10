Una frase bastó para encender la polémica. Desde Paraguay, el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, volvió a agitar el debate sobre el camino al Mundial 2030 con una idea que, de concretarse, cambiaría para siempre las Eliminatorias sudamericanas.

El impacto no es menor para Chile. En un escenario donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su cupo por ser sedes, la propuesta abre una puerta inédita para el resto del continente y deja en el aire una pregunta que sacude a La Roja: ¿podría clasificarse sin jugar las Eliminatorias tradicionales?

❓ ¿Qué dijo Alejandro Domínguez que desató la polémica mundial?

El mandamás de Conmebol defendió con fuerza el peso histórico y competitivo del continente en el proceso mundialista.

“El mundo es testigo de que las Eliminatorias y Clasificatorias a un Mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica… Queremos tener a los 10 países dentro de la competición”, afirmó.

Antes, había puesto el contexto político-deportivo sobre la mesa: “Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio, eso a nosotros apenas nos parece justo”.

🌍 ¿Cuál es el plan de Conmebol para el Mundial 2030?

La propuesta es tan ambiciosa como controversial: que el Mundial del Centenario se juegue con 64 selecciones y que los 10 países sudamericanos tengan presencia directa en el torneo.

En ese marco, Domínguez explicó el objetivo regional: “Si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición”.

🇨🇱 ¿Cómo impacta este escenario a la Selección chilena?

Para Chile, el escenario es tan inesperado como tentador. En medio de un proceso de recambio y con Selección chilena bajo el mando de Nicolás Córdova, la posibilidad de un acceso directo al Mundial 2030 cambia por completo la planificación a largo plazo.

No se trata de una clasificación automática confirmada, pero sí de un giro que podría alterar las urgencias deportivas, el enfoque del proceso y la presión histórica de las Eliminatorias.

Destacar que para algunos, la idea democratiza el fútbol sudamericano y reconoce su dificultad histórica. Para otros, vacía de contenido competitivo a las Eliminatorias y rompe una tradición que ha definido generaciones. Domínguez, en cambio, lo enmarca como una celebración global: transformar el Mundial 2030 en “una fiesta sin precedentes”, inclusiva y representativa del centenario del torneo.

🧠 En resumen

Conmebol propone que los 10 países sudamericanos jueguen el Mundial 2030.

La idea implica un torneo con 64 selecciones.

Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser sedes.

Las Eliminatorias podrían cambiar de formato o perder su rol tradicional.

Chile aparece en un escenario inédito rumbo al Mundial.

La decisión final está en manos de la FIFA.

