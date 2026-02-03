La Selección Chilena sigue armando su calendario con la idea de sumar rodaje y seguir probando nombres en un proceso que aún está lejos de cerrarse. Junio aparece como una nueva ventana para competir ante selecciones que estarán en la próxima Copa del Mundo, en partidos que servirán más para observar respuestas que para sacar conclusiones.

En Juan Pinto Durán asumen que el momento del equipo exige realismo. No existe nada más que una planificación que apunta a sostener el trabajo, darle minutos a jugadores en evaluación y mantener una línea en medio de un recambio que todavía busca afirmarse.

⚽ La Roja se prepara para un junio de máxima exigencia ante potencias mundialistas

Felipe Correa, gerente de selecciones, explicó que “estos amistosos serán previo al Mundial ante equipos que competirán en el Mundial y estamos en los procesos de cierre, así que no puedo decir específicamente quienes serán los rivales, pero nos ayudarán en lo competitivo”.

Estos encuentros se sumarán a los ya programados para marzo frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, selecciones que también estarán en la Copa del Mundo. La idea es simple: jugar, observar y ajustar.

🌎 Septiembre en Norteamérica y continuidad en la banca

Más adelante, en septiembre, Chile realizará una gira por Norteamérica, donde enfrentará a Estados Unidos y México, con un tercer partido aún por confirmar. “Queremos darle continuidad a un equipo que viene renovándose y que dejó buenas sensaciones en la gira por Rusia en 2025”, comentó Correa, poniendo el foco en la regularidad más que en los resultados.

El gerente también ratificó la continuidad del cuerpo técnico durante este período: “Tomamos la decisión de que Nicolás Córdova siga siendo el técnico en este periodo”, afirmó, reforzando la idea de estabilidad mientras el proceso avanza.

“El Mundial del 2030 es el enfoque que tienen nuestros objetivos en todas las selecciones”, cerró Correa, adelantando lo que vendrá durante este año para el combinado nacional.