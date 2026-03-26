La Selección de Bolivia está ante el partido más importante de las últimas tres décadas. Este jueves 26 de marzo, en el Estadio BBVA de Monterrey, “La Verde” se mide ante Surinam en un duelo de vida o muerte por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. Tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo de Óscar Villegas tiene la oportunidad de oro para regresar a la cita máxima del fútbol, pero el formato de la FIFA es implacable: aquí no hay margen para el error ni segundos partidos.

El ambiente en Bolivia es de una tensa ilusión. La victoria 3-0 ante Trinidad y Tobago en el último amistoso encendió la chispa de un recambio generacional que quiere emular la gesta de 1994. Sin embargo, el reglamento del torneo clasificatorio en México establece reglas de eliminación directa que transforman cada jugada en una final. No se suman puntos, solo se busca un sobreviviente que mantenga encendida la llama mundialista por 90 minutos más antes de la gran definición.

¿Qué pasa si Bolivia gana el partido ante Surinam?

Si la Selección Boliviana logra la victoria en los 90 minutos reglamentarios, clasificará automáticamente a la final de su llave en el Repechaje. En esa instancia definitiva, que se jugará el próximo martes 31 de marzo, ya espera la selección de Irak, equipo que accedió directamente a la final por su mejor ubicación en el ranking FIFA. Ganar significa quedar a un solo paso de integrar el Grupo I del Mundial, donde esperan potencias como Francia, Noruega y Senegal.

¿Qué pasa si Bolivia empata ante Surinam en los 90 minutos?

Si el marcador termina igualado tras el tiempo regular, el reglamento de la FIFA es tajante: no hay repartición de puntos ni clasificación por sorteo. Se jugará inmediatamente una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste después del tiempo extra, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. Este formato garantiza que siempre habrá un vencedor en la jornada de Monterrey, obligando a los pateadores de la Verde a estar afinados bajo presión.

¿Qué pasa si Bolivia pierde ante Surinam en el Repechaje?

En caso de una derrota, el sueño mundialista de Bolivia terminará de forma inmediata. Al ser un formato de partido único en sede neutral, no hay revanchas ni llaves de consuelo. Una caída ante el equipo caribeño significaría el fin del proceso clasificatorio para el 2026 y la extensión de la sequía mundialista que arrastra el país desde Estados Unidos 1994. Para Surinam, sería un hito histórico, ya que buscan su primera clasificación a una Copa del Mundo.

Horario y dónde ver el partido de Bolivia vs. Surinam en vivo

El encuentro arranca a las 18:00 hora de Bolivia (19:00 en Chile). Para los hinchas que quieran seguir el minuto a minuto de esta cita histórica, las señales oficiales confirmadas son DirecTV y DGO (también en Amazon Prime). Es la primera vez que ambas selecciones se ven las caras en una cancha de fútbol, con Bolivia (puesto 76 del ranking FIFA) partiendo como favorita ante una Surinam (puesto 122) que llega renovada de la mano del técnico neerlandés Henk Ten Cate.

En resumen

El formato: Eliminación directa (partido único).

Eliminación directa (partido único). Si empata: Alargue de 30 minutos y, de persistir, lanzamientos penales.

Alargue de 30 minutos y, de persistir, lanzamientos penales. El premio: El ganador enfrenta a Irak el 31 de marzo por el cupo al Mundial.

El ganador enfrenta a el 31 de marzo por el cupo al Mundial. Historial: Primer enfrentamiento oficial entre ambos países.

¿Crees que la Verde tiene el fútbol suficiente para superar a la escuela neerlandesa de Surinam o el fantasma de los 32 años pesará en Monterrey? Opina y sigue la cobertura total en AlAireLibre.cl.