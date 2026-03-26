🔴 Semifinal – Repechaje Intercontinental | Clasificación al Mundial 2026
Marcador: Bolivia 0 – 1 Surinam: 48′ Van Gelderen (SUR)
📺 Canal: DSports / DGO / Amazon Prime Video
🕐 Horario: 19:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Estadio BBVA, Guadalupe, Monterrey, México

Bolivia vs Surinam, minuto a minuto

¿Dónde ver Bolivia vs Surinam EN VIVO?

El partido entre Bolivia y Surinam por las semifinales del repechaje intercontinental al Mundial 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports (610 / 1610 HD)
💻 DGO / Amazon Prime Video

La Previa de Bolivia vs Surinam

Este jueves 26 de marzo a las 19:00 horas de Chile, el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, acoge uno de los duelos más trascendentes de la historia futbolística boliviana: Bolivia enfrenta a Surinam en las semifinales del Repechaje Intercontinental por un cupo a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El ganador avanzará a la final de la Llave A, donde enfrentará a Irak por el boleto definitivo al Mundial.redgol+1

La Verde, bajo el mando del técnico Óscar Villegas, terminó su proceso clasificatorio en el octavo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 puntos, alcanzando el repechaje en el último tramo. Bolivia llega con una mezcla de experiencia y juventud, con el volante Miguel Terceros —de apenas 21 años, militante en Santos de Brasil— como la gran figura a seguir. En el arco, la batalla entre Guillermo Viscarra y el histórico Carlos Lampe tiene como favorito al arquero de Bolívar por su mayor continuidad en el semestre.

Surinam llega como rival de cuidado: los surinameses clasificaron por primera vez en su historia al repechaje intercontinental y cuentan con jugadores formados en ligas europeas de alto nivel. El DT holandés Henk ten Cate apuesta por un estilo físico y de contragolpe, con su estrella Joël Piroe —delantero del Leeds United de la Premier League— como principal amenaza. También destacan Sheraldo Becker y Gyrano Kerk en ataque, y la solidez de Melayro Bogarde en la zaga.

Formaciones de Bolivia y Surinam

Probable formación de Bolivia

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Probable formación de Surinam

Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.

Estadísticas Bolivia vs Surinam

Copa del Mundo – Clasificación – 2025/2026 semifinales
Bolivia
26/03/2026 19:00
0
1
Segunda parte
Suriname
  • Liam van Gelderen 48′
  • Jean-Paul Boëtius 15′
  • Melayro Bogarde 66′
  • Resumen
  • Alineaciones
66 ‘
Suriname
Tarjeta amarilla : Melayro Bogarde
59 ‘
Bolivia
Sustitución entra : Moises Paniagua
59 ‘
Bolivia
Sustitución sale : Hector Cuellar
48 ‘
Suriname
Gol regular : Liam van Gelderen
46 ‘
Suriname
Sustitución entra : Radinio Balker
46 ‘
Suriname
Sustitución sale : Jean-Paul Boëtius
15 ‘
Suriname
Tarjeta amarilla : Jean-Paul Boëtius
Bolivia
4-3-3
Guillermo Viscarra 23
Guillermo
Viscarra
Diego Medina 3
Diego
Medina
Luis Haquin 4
Luis
Haquin
Efrain Morales 5
Efrain
Morales
Roberto Fernandez 17
Roberto
Fernandez
Robson Matheus 14
Robson
Matheus
Hector Cuellar 6
Hector
Cuellar
Gabriel Villamil 15
Gabriel
Villamil
Miguelito 7
Miguelito
Ramiro Vaca 10
Ramiro
Vaca
Enzo Monteiro 9
Enzo
Monteiro
  • Entrenador
  • 0
    Oscar Villegas
  • Suplentes
  • 1
    Carlos Lampe
  • 12
    Geronimo Govea
  • 2
    Diego Arroyo
  • 19
    Richet Gomez
  • 22
    Marcelo Torres
  • 8
    Moises Villarroel
  • 16
    Ervin Vaca
  • 20
    Carlos Melgar
  • 21
    Lucas Macazaga
  • 11
    Fernando Nava
  • 13
    Moises Paniagua
  • 18
    Juan Godoy
Suriname
3-4-3
Etienne Vaessen 23
Etienne
Vaessen
Djavan Anderson 15
Djavan
Anderson
Myenty Abena 12
Myenty
Abena
Shaquille Pinas 19
Shaquille
Pinas
Liam van Gelderen 20
Liam
van
Gelderen
Melayro Bogarde 6
Melayro
Bogarde
Jean-Paul Boëtius 8
Jean-Paul
Boëtius
Stefano Denswil 4
Stefano
Denswil
Joel Piroe 9
Joel
Piroe
Tjaronn Chery 10
Tjaronn
Chery
Gyrano Kerk 7
Gyrano
Kerk
  • Entrenador
  • 0
    Henk ten Cate
  • Suplentes
  • 1
    Warner Hahn
  • 13
    Jahnilo Wiegel
  • 2
    Anfernee Dijksteel
  • 3
    Radinio Balker
  • 5
    Dion Malone
  • 16
    Yannick Leliendal
  • 17
    Immanuel Pherai
  • 18
    Denzel Jubitana
  • 11
    Sheraldo Becker
  • 14
    Richonell Margaret
  • 21
    Jay-Roy Grot
  • 22
    Gleofilo Vlijter