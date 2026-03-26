🔴 Semifinal – Repechaje Intercontinental | Clasificación al Mundial 2026

⚽ Marcador: Bolivia 0 – 1 Surinam: 48′ Van Gelderen (SUR)

📺 Canal: DSports / DGO / Amazon Prime Video

🕐 Horario: 19:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio BBVA, Guadalupe, Monterrey, México

Bolivia vs Surinam, minuto a minuto

¿Dónde ver Bolivia vs Surinam EN VIVO?

El partido entre Bolivia y Surinam por las semifinales del repechaje intercontinental al Mundial 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports (610 / 1610 HD)

💻 DGO / Amazon Prime Video

La Previa de Bolivia vs Surinam

Este jueves 26 de marzo a las 19:00 horas de Chile, el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, acoge uno de los duelos más trascendentes de la historia futbolística boliviana: Bolivia enfrenta a Surinam en las semifinales del Repechaje Intercontinental por un cupo a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El ganador avanzará a la final de la Llave A, donde enfrentará a Irak por el boleto definitivo al Mundial.redgol+1

La Verde, bajo el mando del técnico Óscar Villegas, terminó su proceso clasificatorio en el octavo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 puntos, alcanzando el repechaje en el último tramo. Bolivia llega con una mezcla de experiencia y juventud, con el volante Miguel Terceros —de apenas 21 años, militante en Santos de Brasil— como la gran figura a seguir. En el arco, la batalla entre Guillermo Viscarra y el histórico Carlos Lampe tiene como favorito al arquero de Bolívar por su mayor continuidad en el semestre.

Surinam llega como rival de cuidado: los surinameses clasificaron por primera vez en su historia al repechaje intercontinental y cuentan con jugadores formados en ligas europeas de alto nivel. El DT holandés Henk ten Cate apuesta por un estilo físico y de contragolpe, con su estrella Joël Piroe —delantero del Leeds United de la Premier League— como principal amenaza. También destacan Sheraldo Becker y Gyrano Kerk en ataque, y la solidez de Melayro Bogarde en la zaga.

Formaciones de Bolivia y Surinam

Probable formación de Bolivia

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Probable formación de Surinam

Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.

Estadísticas Bolivia vs Surinam