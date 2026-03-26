Bolivia y Surinam se juegan este jueves en México el pase a la final del repechaje al Mundial 2026. Revisa a qué hora juegan, qué canal transmite y cómo ver EN VIVO un partido que puede dejar a La Verde a un partido del sueño mundialista.

El fútbol sudamericano tiene una cita con la historia este jueves en Guadalupe, México. Bolivia se mide ante Surinam en la semifinal del repechaje FIFA 2 por un cupo al Mundial 2026, el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio. La Verde terminó séptima en las eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, mientras que Surinam fue uno de los mejores segundos de la Concacaf, siendo escolta de Panamá en su grupo. El ganador de este partido enfrentará a Irak el 1 de abril en Monterrey por el único cupo disponible en este repechaje. Sin margen de error, partido único y eliminación directa: así se decide quién va al Mundial.

¿Qué canal transmite Bolivia vs Surinam EN VIVO?

El partido entre Bolivia y Surinam tiene señal confirmada para Chile exclusivamente por plataformas de pago.

Las señales confirmadas son:

DSports (TV por cable, señal 610/1610 en Chile)

(TV por cable, señal 610/1610 en Chile) DGO (streaming oficial para Chile)

(streaming oficial para Chile) Amazon Prime Video (streaming para suscriptores)

👉 Para ver el partido online desde Chile necesitas una suscripción activa a DGO o Amazon Prime Video, o tener contratado DSports en DIRECTV.

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El encuentro está programado para

📆 Jueves 26 de marzo de 2026

⏰ 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio BBVA — Guadalupe, Nuevo León, México

🧑‍⚖️ Árbitro: Alireza Faghani



📡 ¿Dónde ver Bolivia vs Surinam EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:

DGO (streaming oficial para Chile y Argentina)

(streaming oficial para Chile y Argentina) Amazon Prime Video (disponible para suscriptores en toda Sudamérica)



🎁 ¿Dónde ver GRATIS Bolivia vs Surinam?

No hay señal abierta confirmada para Chile. Sin embargo, puedes seguir cada minuto de la semifinal del repechaje GRATIS con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, goles, incidencias, análisis editorial y todo lo que deje este Bolivia vs Surinam por el pase al Mundial 2026)

¿Cómo llega Bolivia al repechaje al Mundial 2026?

La Verde de Óscar Villegas llega con ilusión renovada después de una eliminatoria donde sacó puntos clave gracias a la altura de La Paz. Bolivia sumó 17 de sus 20 puntos como local, incluyendo un resonante triunfo en la última fecha ante Brasil por 1-0. El equipo lleva una semana concentrado en Monterrey y el martes 24 Villegas pudo trabajar por primera vez con el plantel completo.

Un dato que genera curiosidad entre los hinchas chilenos: la figura boliviana es Robson Matheus, volante formado en Chile, que aparece como titular en la probable alineación. La probable formación de Bolivia (4-2-3-1): Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil; Ramiro Vaca, Robson Matheus, Miguel Terceros; Fernando Nava o Juan Godoy.

¿Cómo llega Surinam y por qué es peligroso?

Los Suriboys no son un rival menor. Surinam llega con jugadores que militan en ligas europeas de primer nivel: Joël Piroe juega en el Leeds United de la Premier League, Sheraldo Becker es figura de la Bundesliga y Gyrano Kerk viene de la Serie A italiana. El técnico Henk ten Cate ha construido un equipo físico, veloz y de alto nivel individual que sorprendió en la Concacaf siendo escolta de Panamá.

La probable formación de Surinam (4-3-3): Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe. Sin historial reciente entre ambas selecciones y sin favorito claro, este partido promete ser un choque de estilos: la experiencia sudamericana de Bolivia contra la potencia europea de los Suriboys.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

El formato del repechaje es simple y cruel: partido único con eliminación directa

Escenario Resultado Bolivia gana en 90 minutos Bolivia avanza a la final vs. Irak Empate al final del tiempo reglamentario Prórroga y/o penales Surinam gana Surinam va a la final vs. Irak

En resumen