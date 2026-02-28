Este sábado las tensiones diplomáticas y militares entre Irán y Estados Unidos llegaron a su punto más álgido. El país norteamericano junto a Israel lanzaron una ofensiva militar a gran escala denominada “Operación Furia Épica”, la cual ha incluido bombardeos áreos y lanzamientos de misiles.

Esta situación podría traer repercusiones a nivel deportivo, puesto que la selección de fútbol de Irán podría bajarse del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en Norteamérica en junio próximo.

Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, anunció el congelamiento de las ligas locales producto de la delicada situación que se vive en el país. Sin embargo, a esto se podría sumar su autoexclusión de la próxima Copa del Mundo.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial”, dijo el mandamás del fútbol iraní, poniendo en duda la participación en la cita planetaria.

Sin embargo, dejó una puerta abierta, puesto que advirtió que “los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”.

FIFA se pronuncia en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

En medio de esta situación, la FIFA se pronunció a través de su secretario general, Mattias Grafstrom, quien señaló que “tuvimos una reunión hoy (sábado) y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”.

“Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando”, agregó.

Irán podría verse las caras con Estados Unidos en el Mundial

Irán fue emparejado en el Grupo G del Mundial junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Todos sus partidos están previstos a jugarse en Estados Unidos y su debut está programado para el 15 de junio ante el país oceánico.

Sin embargo, hay un condimento extra: si Irán avanza segundo en su grupo y la escuadra estadounidense hace lo propio en su zona, ambos países se verán las caras en la fase de 16avos de final.

