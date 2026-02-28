El fútbol se acerca, otra vez, a una versión más controlada del tiempo. Este sábado, la IFAB (el organismo que define las Reglas de Juego) confirmó un paquete de medidas que empezará a aplicarse desde el Mundial 2026 y que promete discusión en todos los torneos.

La idea es clara: menos pausas eternas, menos “viveza” para enfriar partidos y más acción continua. Y en esa lista aparece un protagonista inevitable: el VAR.

Lo que cambia con la cuenta regresiva en saques de banda y saques de meta

La IFAB incorporará una cuenta atrás visual de cinco segundos cuando el árbitro estime que un saque de banda o un saque de meta se demora demasiado. Si el balón no vuelve a jugarse al terminar la cuenta, habrá castigo inmediato.

En el saque de banda, la reposición pasará al rival. En el saque de meta, la sanción será todavía más dura: córner para el equipo contrario. La medida amplía el criterio que ya se venía empujando para evitar demoras, según informó The IFAB.

¿Cómo se castigará el tiempo perdido en sustituciones y lesiones?

Las sustituciones también tendrán reloj. El jugador reemplazado deberá salir en un máximo de 10 segundos desde la señal del árbitro o la exhibición del tablero. Si no lo hace, igual deberá abandonar, pero el sustituto no podrá entrar hasta la primera interrupción tras un minuto de juego corrido.

En lesiones, el foco está en cortar el “recurso” de frenar el partido. Si un futbolista recibe evaluación en cancha o su dolencia obliga a detener el juego, deberá salir y permanecer fuera por un minuto una vez que se reanude el encuentro.

La IFAB, además, acordó ensayos para estudiar retrasos tácticos vinculados a lesiones de arqueros.

¿Qué podrá revisar el VAR con estas nuevas reglas?

El VAR ampliará su margen de intervención en tres situaciones específicas, siempre que exista evidencia clara. Podrá ayudar al árbitro en rojas por segunda amarilla “claramente incorrecta”, en casos de identidad equivocada y en córners cobrados de forma claramente errónea (siempre que la revisión sea inmediata y sin demorar la reanudación).

¿Desde cuándo rigen y qué otras modificaciones llegan en 2026/27?

Estas medidas se implementarán desde el Mundial 2026 y, de forma general, para las competiciones a partir del 1 de julio de 2026. En el paquete también se incluye la opción de cámaras corporales para árbitros (según lo defina cada torneo), ajustes de equipamiento permitido y aclaraciones reglamentarias en balones a tierra y penales.

Más allá del debate, el mensaje es uno: el fútbol quiere recuperar ritmo. Y el cronómetro, ahora, se va a notar.