El Campeonato Nacional 2026 no comienza solo con un nuevo calendario y equipos que renuevan ilusiones. Parte, también, con una batería de modificaciones reglamentarias que ya están siendo analizadas —y discutidas— en los clubes, en los cuerpos técnicos y en la interna de la ANFP. Cambios que apuntan a elevar el tiempo efectivo de juego, ordenar el desarrollo del torneo y alinear el fútbol chileno con estándares internacionales.

Las nuevas bases, que serán sometidas a revisión del Consejo de Presidentes, no pasan inadvertidas. Algunas responden a demandas históricas del medio; otras, a polémicas recientes que tuvieron protagonistas claros. El resultado es un reglamento más estricto, con impacto directo en la cancha, la banca y el calendario, y que ya genera ruido antes del estreno oficial del torneo.

🧠 ¿Cuáles son los cambios en las bases del Campeonato Nacional 2026?

La actualización de la normativa introduce ajustes en múltiples áreas: desarrollo del juego, logística de los partidos, uso de juveniles, número de suplentes y criterios de clasificación internacional. El objetivo declarado es aumentar el nivel competitivo y reducir interrupciones, pero varias de estas medidas también tienen una lectura política y deportiva que va más allá del reglamento.

⚽ ¿Por qué habrá más balones por partido en el Campeonato Nacional 2026?

Uno de los cambios más visibles apunta directamente al ritmo del juego. Según las nuevas bases, cada partido del Campeonato Nacional deberá disputarse con 11 balones oficiales, todos proporcionados por la ANFP.

“Los balones con que se disputarán todos los partidos del Campeonato serán proporcionados por la ANFP, debiendo disputarse cada encuentro con 11 balones”.

La medida busca evitar pérdidas deliberadas de tiempo y agilizar la reanudación del juego, una solicitud que, según el propio reglamento, nació desde los clubes y se alinea con prácticas ya utilizadas en torneos internacionales.

⏱️ ¿Cuántos pasabalones exige el nuevo reglamento y qué multas arriesgan los clubes?

El rol de los pasabalones también queda estrictamente regulado. Cada club local deberá disponer de entre 8 y 12 pasabalones, todos debidamente inscritos antes del inicio del partido.

El reglamento es claro respecto a las sanciones:

“La presentación de menos pasabalones de los requeridos (…) o la actuación deficiente de éstos, calificada así por el árbitro del partido en su informe, importará una infracción del club local, el que será sancionado con multa ascendente hasta la suma de 50 UF”.

Además, los pasabalones que no respeten las instrucciones arbitrales no podrán ejercer esa función en el partido siguiente, y el club arriesga nuevas sanciones, incluso en competencias de Fútbol Formativo.

🗓️ ¿Se pueden suspender partidos del Campeonato Nacional por torneos internacionales?

Este es uno de los puntos más sensibles del nuevo reglamento. Las bases establecen que la participación en competencias internacionales no será causal automática de suspensión o reprogramación de partidos del Campeonato Nacional.

“No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial”.

La única excepción será cuando un club dispute una semifinal o final en el extranjero, caso en el que podrá solicitar la suspensión del partido inmediatamente anterior.

Además, se refuerzan los descansos mínimos:

Ningún club podrá jugar con menos de 48 horas entre partidos.

entre partidos. Si el equipo viene de competir fuera del país, se exigirá un mínimo de 72 horas antes del siguiente duelo local.

El ajuste es leído como una respuesta directa a reclamos públicos realizados en temporadas anteriores, particularmente desde Universidad de Chile.

🧩 ¿Qué exigencias tendrán los clubes con jugadores juveniles en 2026?

La política de desarrollo juvenil se vuelve más estricta. En cada partido, los clubes deberán incluir en la planilla al menos un jugador chileno nacido desde el 1 de enero de 2005.

Pero no basta con citarlo. A lo largo de la temporada, estos jugadores deberán disputar al menos el 70% de los minutos totales, lo que equivale a 1.890 minutos en 30 partidos.

El reglamento contempla una excepción en caso de convocatorias a la selección chilena, donde los minutos se computarán automáticamente, siempre que el jugador cumpla ciertos requisitos de edad y participación previa.

🪑 ¿Cuántos suplentes se podrán llevar a la banca en el Campeonato Nacional?

Otra modificación relevante es la ampliación de la banca. En 2026, los clubes podrán inscribir nueve jugadores suplentes, una medida inspirada en competencias internacionales y conocida informalmente como la “ley Tiago Nunes”.

El número de cambios permitidos se mantiene en cinco (más uno adicional por conmoción), pero se introduce una prohibición clara:

“No podrá ubicarse en la banca de suplentes ninguna persona que tenga un cargo administrativo, gerencial y/o dirigencial”.

🌎 ¿Cómo se definen los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana en 2026?

También hay cambios en la clasificación internacional.

Copa Libertadores

Chile 3 será el campeón de la nueva Copa de la Liga.

Chile 4 se definirá en un partido entre el tercero del Campeonato Nacional y el campeón de Copa Chile.

Copa Sudamericana

El cupo será para el perdedor del duelo por el último cupo a Libertadores, eliminando la asignación directa por posición en la tabla general.

📰 En resumen

El Campeonato Nacional 2026 arranca con cambios reglamentarios profundos

Cada partido se jugará con 11 balones oficiales

Habrá entre 8 y 12 pasabalones por encuentro, con sanciones estrictas

Se fija un criterio claro para suspensiones por torneos internacionales

Los clubes deberán cumplir una exigente cuota juvenil

La banca se amplía a nueve suplentes

Cambian los criterios de clasificación a copas Conmebol

