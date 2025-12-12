La temporada 2025 en el fútbol chileno llegó a su fin pero de inmediato se empieza a poner ojo en lo que se avecine a partir del próximo año, y en las últimas horas hubo novedades sobre importantes modificaciones que tendrán los torneos y que irán en beneficio directamente de los clubes.

Y es que entre el jueves recién pasado y este viernes el Consejo de Presidentes se ha estado reuniendo para discutir las bases de los campeonatos para el año 2026, instancia en la que se aprobó una trascendental modificación que habrá para nuestro fútbol y que trae a colación el nombre del técnico brasileño Tiago Nunes, pues fue él quien planteó en su momento la posibilidad de instalar lo discutido por los clubes.

⚽ Más suplentes en el fútbol chileno desde la próxima temporada

Durante su paso por U Católica entre 2024 y este año Tiago Nunes planteó cierta inquietud por el reducido número de siete jugadores permitidos para tener en banca por cada club. “Lo ideal sería convocar más jugadores como en la Copa Libertadores. Ahí se llevan 23 jugadores. Imagínense tuviera la oportunidad de llevar cinco jugadores más. Quizás los juveniles ya estarían ganando experiencia”, proponía el DT brasileño en dicha ocasión.

Finalmente, aquella sugerencia del hoy entrenador de Liga de Quito de Ecuador fue escuchada por el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno, ya que este jueves se dio a conocer que en la primera reunión que sostuvieron se aprobó aumentar el número de suplentes desde el próximo año.

Fue en TST de TNT Sports donde el periodista Jorge Cubillos destapó que los clubes dieron el visto bueno para pasar de siete a nueve jugadores permitidos en banca para los clubes, una medida que alivianará la carga a los técnicos a la hora de poder armar sus nóminas partido a partido y contar con una mayor cantidad de alternativas en la suplencia.

La “Ley Tiago Nunes” regirá en el fútbol chileno desde 2026/ © Photosport

😯 ¿Qué otros cambios habrá en las bases del fútbol chileno?

Si bien en el Consejo de Presidentes se volverán a reunir este viernes 12 de diciembre para seguir evaluando cambios en las bases, hubo otros puntos que se aprobaron para modificar además del tema del número de suplentes.

Respecto al minutaje sub 21 a cumplir por los clubes se mantuvo la cifra de 1.890′ minutos por completar a lo largo del año, aunque desde el próximo año los jugadores podrán cumplir 120′ por partido, más de los 90′ que actualmente eran el tope en las bases.

También se aprobó modificar el sistema de clasificación a las copas internacionales del 2027. A partir de la próxima temporada, el Chile 1 y el Chile 2 se definirán por la tabla del Campeonato Nacional cómo venía ocurriendo, pero el Chile 3 será el campeón de la nueva Copa de la Liga y el Chile 4 se dirimirá entre el tercero de la tabla anual y el campeón de la Copa Chile.