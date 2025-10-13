Aunque todo indica que la era de Pablo Milad a cargo del fútbol chileno está llegando a su fin tal parece que el legado del también empresario dejará novedades en la actividad para nuestro país, y es que es un hecho la creación de un tercer torneo a partir de 2026 además de importantes cambios para la realización de la ya habitual Supercopa.

Hace solo unos días atrás Milad aseguraba que ya estaba todo listo para que la Copa de la Liga del fútbol chileno se ponga en marcha desde la próxima temporada, faltando solo un paso y no menos importante para que pudiese tener la definitiva luz verde.

⚽ Hay dedito para arriba de los clubes para tener un nuevo campeonato en Chile

Fue el pasado viernes que Pablo Milad confirmaba la gran novedad del fútbol chileno para el 2026, la Copa de la Liga, torneo por el que solo faltaba que estuviese el “ok” de los clubes de la Primera División del fútbol chileno, puesto que dicha competición será exclusiva para los elencos de la categoría de oro de nuestro país.

Y, de acuerdo a lo informado por el periodista Christopher Brandt esta noche, hubo luz verde para todo este escenario futuro. “Acuerdos del Consejo de Presidentes realizado hoy. Se jugará un tercer Torneo (la Copa de la Liga) sólo con clubes de Primera División. El campeón será Chile 4 en Libertadores”.

“La Supercopa se jugará con 4 equipos. Estarán los 2 primeros del Campeonato más los finalistas de Copa Chile“, añade Brandt sobre otra exclusiva que habrá para el fútbol chileno con otra competición que se ha vuelto una tradición año a año.

Los clubes de Primera se verán las caras en un novedoso torneo/ © Photosport

✅ ¿Cómo se jugará la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno?

Esta Copa de la Liga ya tiene definido el formato por el que se enfrentarán los 16 equipos de la Primera División. Será un sistema de campeonato con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, donde jugarán todos contra todos en ida y vuelta. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final, donde comenzará la fase eliminatoria hasta definir al campeón.

El torneo tiene un premio mayor para nada despreciable, y es que el ganador de la Copa de la Liga se asegurará la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, mientras que el finalista obtendrá un cupo a la Copa Sudamericana.

Cabe recordar eso sí que con este nuevo formato del tercer torneo del fútbol chileno se quitará uno de los cupos a Copa Libertadores que se obtienen desde el Campeonato Nacional, algo que obligará también a modificar el criterio de clasificación desde dicha competencia.