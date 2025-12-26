La Roja sigue planificando su 2026, pese a no tener claridad del entrenador que dirigirá al equipo: en esa línea, la escuadra que adiestra interinamente Nicolás Córdova tiene confirmado un nuevo partido amistoso contra un país mundialista, duelo que se producirá en los primeros meses del año.

La Selección Chilena no tiene competencias oficiales hasta 2027 con la Copa América, por lo que seguramente servirá de sparrings para varias selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026. De hecho, Estados Unidos será uno de sus contrincantes.

🆚 El nuevo rival mundialista de La Roja

Se trata de Cabo Verde, elenco africano clasificado por primera vez a una Copa del Mundo, y que enfrentará a Chile en marzo de 2026 en el cuadrangular de exhibición Series FIFA, en el que también estarán presentes Nueva Zelanda (que también va al Mundial) y Finlandia.

Fue el presidente de la Federación Caboverdina de Fútbol, Mario Semedo, el que confirmó el duelo contra La Roja, el que será en una ventana FIFA, por lo que nuestro país podrá contar con sus figuras del extranjero.

Por el momento no se ha confirmado un amistoso contra los neozelandeses o finlandeses, aunque es posible que contra al menos uno de ellos haya un compromiso, ya que hay espacio para dos amistosos.

Cabo Verde clasificó como líder de grupo en las Clasificatorias Africanas y esperan tener un buen debut en Copas del Mundo. No obstante, el sorteo no fue benevolente con ellos, ya que enfrentarán en el Grupo H a España, Uruguay y Arabia Saudita, siendo en el papel los más débiles de esa zona.

❓ ¿En qué va la elección del DT de La Roja?

Hay versiones que indican que la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) busca extender por todo el 2026 el interinato de Nicolás Córdova en La Roja, con el afán de ahorrarse el sueldo del próximo director técnico y para que termine junto con el presidente Pablo Milad.

De igual forma, hay nombres sonando como Gustavo Álvarez y Eduardo Domínguez, mientras que el nombre de Manuel Pellegrini, que se descartó por el momento por su renovación en Betis, puede reactivarse de cara a 2027, cuando expira su nuevo vínculo con los verdiblancos.