La Selección chilena inicia una nueva ilusión en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, torneo que por primera vez reúne a 48 selecciones bajo el nuevo formato anual implementado por FIFA. El equipo dirigido por Sebastián Miranda debuta este miércoles 5 de noviembre frente a Francia, en el Aspire Zone Complex de Doha, dentro del Grupo K, que completan Canadá y Uganda.

El duelo enfrenta a dos selecciones con presente prometedor: Francia, subcampeona de la Eurocopa Sub 17, llega con la etiqueta de favorita, mientras que Chile, cuarto del Sudamericano de Ecuador 2025, buscará sorprender apoyado en su nueva generación de talentos. En el plantel destacan Zidane Yáñez (New York City FC) y Antonio Riquelme (Real Salt Lake), junto al capitán Bruno Torres, símbolos de una camada que ilusiona.

🇫🇷 ¿Qué canal transmite Francia vs Chile EN VIVO?

El debut de La Roja Sub 17 será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión (CHV), señal oficial del torneo en territorio nacional. Además, DSports (610 / 1610) ofrecerá cobertura para Chile y toda Latinoamérica, junto a plataformas como Pluto TV, Amazon Prime Video y DGO.

Podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, estadísticas, formaciones y análisis desde Doha.

💻 TV: Chilevisión / DSports

Chilevisión / DSports 📲 Streaming: chilevision.cl / MiCHV App / DGO / Amazon Prime Video / Pluto TV

chilevision.cl / MiCHV App / DGO / Amazon Prime Video / Pluto TV 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Alairelibre.cl

🕒 ¿A qué hora juega Francia vs Chile Sub 17?

📆 Miércoles 5 de noviembre de 2025

⏰ 12:45 horas de Chile (18:45 en Doha / 16:45 en París)

(18:45 en Doha / 16:45 en París) 🏟️ Estadio: Aspire Zone Complex – Pitch 7, Doha, Qatar

Este horario corresponde al inicio del encuentro, mientras la previa televisiva comenzará minutos antes por CHV y sus plataformas digitales.

📺 ¿Dónde ver Francia vs Chile por streaming y ONLINE?

El partido podrá verse en vivo a través del sitio oficial www.chilevision.cl o la app MiCHV, que transmitirá la señal de CHV sin costo.

Asimismo, estará disponible en DGO (DirecTV Go) y servicios como Amazon Prime Video y Pluto TV, disponibles en Latinoamérica y otros territorios.

👉 Accede a www.chilevision.cl o descarga la app MiCHV para disfrutar del debut de Chile Sub 17 en Qatar.

📺 ¿Dónde ver Francia vs Chile por DirecTV?

La señal de DSports transmitirá el encuentro en vivo por televisión para Chile y toda la región.

👉 DSports en cableoperadores:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Francia vs Chile?

El partido podrá verse en Chile y Latinoamérica a través de DSports y su plataforma DGO (DirecTV Go).

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en Alairelibre.cl, con cobertura minuto a minuto, análisis y comentarios desde Doha.

💡 Si eres cliente de DIRECTV Satelital, puedes acceder a la app de DGO sin costo adicional usando tus credenciales de MiDIRECTV.

🏆 ¿Cómo es el formato del Mundial Sub 17 2025 y quiénes integran el Grupo K?

La Copa Mundial Sub 17 Qatar 2025 será la más grande de la historia, con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la fase de eliminación (Ronda de 32) los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros.

Grupo K – Sede: Doha (Qatar)

🇫🇷 Francia – Subcampeón de la Eurocopa Sub-17 2024. DT: Lionel Rouxel. Jugador a seguir: Abdoulaye Camara (Udinese).

🇨🇱 Chile – Cuarto en el Sudamericano Sub-17 2025. DT: Sebastián Miranda. Jugador a seguir: Zidane Yáñez (New York City FC).

🇨🇦 Canadá – Ganador de su grupo en Concacaf. DT: Mike Vitulano. Jugador a seguir: Shola Jimoh.

🇺🇬 Uganda – Debutante en Mundiales juveniles. DT: Brian Ssenyondo. Jugador a seguir: James Bogere.

🔵 La formación de Chile vs Francia Mundial Sub 17

Chile Sub 17 (DT: Sebastián Miranda):

Vicente Villegas; Martín Jiménez, Matías Orellana, Bruno Torres, Alonso Olguín; Sebastián Vargas, Nicolás Pérez, Antonio Riquelme; Zidane Yáñez, Yastin Cuevas, Ian Alegría.

El equipo buscará igualar la hazaña de 1993, cuando Chile finalizó tercero en Japón, su mejor actuación histórica en la categoría.

📅 Calendario de Chile en la fase de grupos del Mundial Sub 17

Fecha Partido Hora Chile Sede Miércoles 5 de noviembre Francia vs Chile 12:45 Aspire Zone – Pitch 7 Sábado 8 de noviembre Chile vs Uganda 08:30 Aspire Zone – Pitch 4 Martes 11 de noviembre Chile vs Canadá 08:30 Aspire Zone – Pitch 2

La fase de grupos culminará el 11 de noviembre, y la gran final se jugará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Internacional Khalifa de Doha.

📣 Sigue el Francia vs Chile EN VIVO, con goles, estadísticas, minuto a minuto y transmisión online, solo en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.