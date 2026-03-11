La presencia de Irán en el Mundial 2026 quedó en serio riesgo tras un anuncio que impactó al fútbol internacional. El ministro de Deportes del país, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección no tiene condiciones para competir en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA aún no confirma una decisión oficial, pero el escenario ya abre interrogantes sobre el futuro del cupo asiático.

El conflicto armado que golpea a Medio Oriente escaló durante los últimos meses y terminó afectando directamente la planificación deportiva del país. El punto más crítico llegó tras el ataque que provocó la muerte del líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.

En ese contexto, el gobierno iraní considera que el escenario político y militar hace inviable competir en el principal torneo del fútbol mundial. Donyamali fue categórico al explicar la postura oficial: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

¿Por qué Irán evalúa no jugar el Mundial 2026?

La selección de Irán estaba programada para disputar tres partidos en el Grupo G del Mundial 2026, todos en territorio estadounidense. El calendario incluía dos encuentros en Los Ángeles y otro en Seattle.

El equipo debía enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en una zona que prometía partidos de alto nivel competitivo. Sin embargo, las tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos generaron dudas sobre la seguridad del viaje y el contexto político en el que se disputaría el torneo.

Pese a la advertencia del gobierno iraní, desde la FIFA intentan mantener abierta la puerta a su participación. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que el equipo asiático sigue siendo bienvenido en el país anfitrión tras una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, señaló Infantino en medio de la tensión internacional.

Qué pasaría con el cupo de Irán si se retira del torneo

Si Irán confirma su salida del Mundial 2026, el reglamento de la FIFA contempla sanciones económicas y posibles castigos deportivos para la federación.

La normativa establece que si una selección se retira hasta 30 días antes del inicio del torneo debe pagar una multa mínima de 275 mil euros. Si la decisión ocurre dentro de los 30 días previos al debut, la sanción sube al menos a 550 mil euros.

Además, la federación implicada tendría que devolver los fondos entregados por la FIFA para la preparación del equipo.

El reglamento también permite que el organismo reemplace al equipo ausente con otra federación de la AFC. En ese escenario, selecciones como Irak podrían aparecer como candidatas para ocupar la plaza si el retiro se concreta.

Por ahora la FIFA no ha tomado una decisión definitiva. Pero si Irán confirma su salida, el Mundial 2026 podría enfrentar uno de los episodios políticos más delicados en la historia reciente del fútbol.