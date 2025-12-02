El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el ambiente comienza a calentarse con el sorteo que definirá los grupos del torneo más grande en la historia del fútbol que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Con 48 selecciones, 12 grupos y un formato completamente renovado, la expectación es global. Y mientras el evento oficial se prepara en Washington D.C., los fanáticos ya viven la previa con una herramienta que explotó en búsquedas: los simuladores del sorteo.

Estas plataformas permiten anticipar escenarios, proyectar rivales y jugar con las restricciones reales que aplicará la FIFA el día del sorteo. Para muchos, se han convertido en la antesala perfecta para un certamen que marcará una nueva era en las Copas del Mundo.

🔎 ¿Qué es un simulador del sorteo del Mundial 2026?

Un simulador del sorteo del Mundial 2026 es una herramienta digital que replica el procedimiento oficial de la FIFA para conformar los 12 grupos de la Copa del Mundo. Esta aplicación respeta las reglas establecidas por el organismo rector: distribuyen a las selecciones según los cuatro bombos definidos por el ranking FIFA y aplican las restricciones de confederaciones.

La mecánica es sencilla. El usuario inicia la simulación y el sistema genera aleatoriamente la composición de cada grupo, respetando que no pueden coincidir equipos de la misma confederación (excepto UEFA, que puede tener hasta dos selecciones por grupo). De esta forma, los aficionados pueden explorar múltiples escenarios posibles antes del evento oficial.

Cómo usar el simulador de la Copa del Mundo

El funcionamiento es sencillo y está pensado para que cualquier persona pueda probar cientos de combinaciones posibles:

Solo debes hacer clic en “Simular torneo” .

. El sistema distribuye automáticamente a las selecciones según los bombos oficiales de la FIFA.

En cuestión de segundos podrás ver cómo quedarían conformados los grupos del Mundial.

Si no te convence el resultado o quieres explorar otros escenarios, simplemente vuelve a ejecutar la simulación.

⚽ ¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026 y cuántos cupos quedan disponibles?

42 selecciones ya aseguraron su boleto, mientras que los seis cupos restantes se definirán en marzo de 2026 mediante repechajes continentales y el repechaje intercontinental.

Clasificados por confederación

CONMEBOL : Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay

: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay CONCACAF : Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Haití, Curazao

: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Haití, Curazao CAF : Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Sudáfrica, Cabo Verde

: Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Sudáfrica, Cabo Verde AFC : Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Uzbekistán, Jordania

: Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Uzbekistán, Jordania OFC : Nueva Zelanda

: Nueva Zelanda UEFA: España, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Suiza, Austria, Noruega, Escocia

🧩 ¿Qué selecciones juegan el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El sorteo de los repechajes ya se realizó en Zúrich y definió los duelos tanto del repechaje intercontinental como de los playoffs UEFA.

Repechaje intercontinental (6 selecciones → 2 cupos)

Bolivia (CONMEBOL), Irak (AFC), República Democrática del Congo (CAF), Nueva Caledonia (OFC), Jamaica, Surinam (CONCACAF)

Playoffs UEFA (16 selecciones → 4 cupos)

Segundos de grupo: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo

Vía Nations League: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte

📅 ¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026 y cómo verlo en Chile?

La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025. El escenario elegido es el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El evento comenzará a las 12:00 horas (hora local de Washington). Para Chile, el horario de transmisión será a las 14:00 horas. La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de FIFA+ y, además, lo transmitirá Chilevisión en vivo. El espacio será conducido en Chile por Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

🏆 ¿Cómo será el procedimiento del sorteo y qué reglas se aplicarán a los 12 grupos?

El sorteo del Mundial 2026 seguirá el formato tradicional de la FIFA, adaptado al nuevo esquema de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Las 48 selecciones quedarán repartidas en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, ordenados según el ranking FIFA de noviembre de 2025.

Los tres países anfitriones tienen posiciones fijas: México ocupará la posición A1, Canadá la B1 y Estados Unidos la D1. Esto significa que serán cabezas de serie en sus respectivos grupos y disputarán todos sus partidos de fase de grupos como locales.

La mecánica prohíbe que selecciones de la misma confederación compartan grupo, con excepción de UEFA. Dado que Europa tiene 16 representantes para solo 12 grupos, en cuatro sectores habrá dos equipos europeos. Esto asegura que ningún país sudamericano, africano, asiático o de CONCACAF enfrente a un par de su confederación en la primera ronda.

📋 Los cuatro bombos del sorteo

Bombo 1 (cabezas de serie): Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

(cabezas de serie): Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Estos equipos representan amenazas importantes para cualquier cabeza de serie.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Estos equipos representan amenazas importantes para cualquier cabeza de serie. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los seis clasificados que saldrán de los repechajes.

🏟️ ¿Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026 y qué cambia respecto a torneos anteriores?

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, un aumento de 16 respecto a las ediciones anteriores. Este cambio implica la creación de 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en lugar de los tradicionales ocho grupos.

El sistema de clasificación a la siguiente ronda también cambia. Avanzarán los dos primeros de cada grupo (24 equipos) más los ocho mejores terceros, sumando 32 clasificados a los dieciseisavos de final. Esta nueva fase eliminatoria reemplaza a los octavos de final tradicionales.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades sede de tres países. El partido inaugural será en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. En total se disputarán 104 partidos, 40 más que en las ediciones anteriores.

🧩 En resumen

El simulador del sorteo replica las reglas oficiales de la FIFA para los 12 grupos.

42 selecciones ya están clasificadas; seis cupos se definen en marzo de 2026.

El sorteo oficial será el 5 de diciembre en Washington D.C.

Los bombos ya están definidos según el ranking FIFA 2025.

El Mundial 2026 tendrá 48 equipos y 104 partidos en tres países.

