Llegó la hora para los países clasificados, este viernes 5 de diciembre la FIFA realiza el Sorteo del Mundial 2026.

Por fin se conocerán los integrantes de los 12 grupos que tendrá la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

La ceremonia del sorteo se realizará en Centro Kennedy de Washington DC, lugar hasta donde llegarán variados invitados del deporte estadounidense, como Tom Brady o Shaquille O’Neal. Además, estará presente la leyenda del fútbol inglés Rio Ferdinand, quien oficiará como maestro de ceremonia.

A las 14:00 horas se dará inicio al sorteo, conoceremos los grupos y veremos los cruces más atractivos del Mundial 2026.

⏱️Sorteo Mundial 2026, minuto a minuto