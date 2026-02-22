La Copa del Mundo 2026 tiene su primera gran alerta de seguridad: Guadalajara, sede de cuatro partidos del torneo en el Estadio Akron, amaneció este domingo sumida en el caos. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido por fuerzas federales en Tapalpa, desató narcobloqueos, quemas de vehículos y escenas de pánico en el aeropuerto internacional de la Perla Tapatía. Las autoridades activaron el “Código Rojo” mientras la pregunta recorría el mundo del fútbol: ¿puede Guadalajara seguir siendo sede del Mundial?

La FIFA, consultada por distintos medios, no ha entregado hasta ahora una declaración pública que confirme o descarte modificaciones al calendario. Lo que sí está sobre la mesa es si se mantienen los partidos de repechaje del 26 y 31 de marzo en el Akron, diseñados precisamente como examen operativo de seguridad antes del torneo. Un anticipo que, con Jalisco ardiendo, adquiere un peso completamente distinto.

La ciudad llevaba años preparándose para el Mundial 2026. Lo que nadie calculó es que la caída del capo más buscado de México ocurriría con el torneo a la vuelta de la esquina, convirtiendo a Guadalajara en el epicentro de la mayor crisis de seguridad en la historia reciente de una sede mundialista.

🚨 ¿Qué ocurrió en Guadalajara tras la muerte de “El Mencho” del CJNG?

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido este domingo por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante un operativo en Tapalpa, municipio del sur de Jalisco. La respuesta del cártel fue inmediata: narcobloqueos en distintas vías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, incendio de vehículos y disparos en sectores urbanos que provocaron el pánico generalizado entre la población.

El gobierno de Jalisco activó el “Código Rojo”, suspendió el Clásico Nacional femenil y reprogramó partidos de la Liga MX en la ciudad para los próximos días. El periodista Óscar Balderas había advertido en septiembre de 2025 que México había solicitado a Estados Unidos pausar operativos contra El Mencho para evitar represalias en las sedes mundialistas. Ese acuerdo implícito se rompió este fin de semana, y las consecuencias son las que el fútbol internacional observa con máxima preocupación.

#Urgente Tensión en México: Reportan narcobloqueos, vehículos incendiados y ataques en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Oaxaca. La violencia del CJNG se desata tras reportes del presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". pic.twitter.com/vb8Tm7jbQf — El Dato Ec (@ElDatoEcua) February 22, 2026

⚽ ¿Qué partidos del Mundial 2026 están programados en el Estadio Akron?

El Estadio Akron, casa de las Chivas con capacidad para 46.355 espectadores, tiene cuatro compromisos confirmados de la fase de grupos del Mundial 2026:

Grupo A: Corea del Sur vs rival de repechaje, 11 de junio

Grupo A: México vs Corea del Sur, 18 de junio

Grupo K: Colombia vs rival de repechaje, 23 de junio

Grupo H: Uruguay vs España, 26 de junio

Guadalajara también recibirá los partidos de repechaje del 26 y 31 de marzo, con la Llave A que enfrenta a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. La ciudad vuelve a ser sede mundialista 40 años después de haberlo sido en 1970 y 1986, lo que hace aún más simbólica la crisis actual.

🛡️ ¿Qué medidas de seguridad existen para proteger el Mundial en Guadalajara?

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que 2.000 elementos de seguridad resguardarán los partidos mundiales: Policía Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, Vialidad y Protección Civil, con tecnología avanzada y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“Estos partidos serán una prueba importante para hacer los ajustes necesarios en la seguridad para los partidos del Mundial”, declaró Hernández. Los duelos de repechaje de marzo serán la primera prueba real del sistema operativo. Adicionalmente, Colombia y Corea del Sur ya eligieron Guadalajara como base de entrenamiento, infraestructura que hoy está en el ojo del huracán.

¿Ha reaccionado la FIFA ante la crisis de seguridad en Jalisco?

Hasta el momento de publicación, la FIFA no ha emitido ninguna declaración oficial sobre los sucesos de Guadalajara ni ha anunciado cambios en el calendario del torneo. El organismo rector del fútbol mundial ha mantenido silencio público, lo que implica que los partidos en el Estadio Akron siguen en pie por ahora.La presión internacional aumentará en los próximos días si la situación en Jalisco no se estabiliza. Las federaciones de España, Uruguay, México y Colombia, cuyos equipos tienen compromisos en el Akron, seguirán de cerca la evolución del conflicto antes de pronunciarse sobre las condiciones de seguridad para sus delegaciones y aficionados en el verano de 2026.