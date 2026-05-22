Encerrado en una batalla de dos equipos para evitar la última trampa del descenso, Lecce recibe a un Genoa en baja en el Stadio Via del Mare para un duelo de altísimo riesgo en la última fecha.

Ubicados 17° en la tabla de la Serie A y aferrados a la permanencia por apenas un punto, los locales de Apulia saben que cualquier tropiezo podría poner fin de forma brutal a su estadía de cuatro años en la máxima categoría, mientras que los visitantes, situados en el 14° lugar, llegan sin nada más que el orgullo por disputar.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 38 Lecce Sin Comenzar Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare – Lecce Génova

Previa del partido Lecce vs Genoa

Lecce consiguió apenas una victoria en nueve partidos entre fines de febrero y abril, con dos empates y seis derrotas, sin ganar los últimos seis encuentros durante ese bajón. Sin embargo, dos triunfos en sus últimos tres partidos, con una derrota, le dieron a los Salentinos una ventaja vital sobre su rival directo en la carrera por evitar el descenso.

Durante un período en el que Cremonese, 18°, también sumó seis puntos de nueve posibles, el equipo de Eusebio Di Francesco venció al colista Pisa antes de reponerse de una estrecha derrota ante Juventus, que pelea por el top cuatro, con una emocionante victoria 3-2 ante Sassuolo el fin de semana pasado.

En un encuentro en el que el impulso cambió de lado varias veces, Lecce fue igualado dos veces después de ponerse en ventaja gracias a un doblete de Walid Cheddira, pero un gol en el tiempo añadido de Nikola Stulic aseguró que los Giallorossi se llevaran el botín máximo desde Emilia-Romaña.

Ese resultado continuó un patrón curioso para los Salentinos, cuyas cinco victorias en 21 partidos durante 2026, con cuatro empates y 12 derrotas, llegaron exclusivamente en encuentros en los que marcaron más de un gol. Eso significa que asegurar la permanencia este fin de semana podría depender completamente de una actuación ofensiva inspirada.

Un punto por encima de Cremonese, 18°, Lecce sabe que igualar el resultado del club lombardo será suficiente para conservar su estatus en la máxima categoría, aunque todavía podría activarse un dramático playoff de descenso si el equipo de Di Francesco pierde y su rival por la permanencia empata ante Como, que pelea por meterse en el top cuatro.

Eso deja la victoria como la ruta más simple hacia la salvación para los Salentinos, aunque su poco convincente registro como local genera grandes dudas sobre su capacidad para asegurar los tres puntos, ya que ganó solo dos de sus últimos 10 partidos de liga en el Via del Mare, con dos empates y seis derrotas.

Pronóstico Lecce vs Genoa / © Imago

A diferencia de los locales, Genoa no tiene demasiado en juego en este encuentro, ya que tiene asegurada la permanencia en la máxima categoría por tercer año consecutivo y, al igual que en las campañas anteriores desde su regreso a la élite en 2023-24, está matemáticamente imposibilitado de meterse en la mitad superior de la tabla.

Sin embargo, el Grifone intentará evitar terminar la temporada de forma completamente apagada, ya que no ganó ninguno de sus últimos cuatro partidos, con dos empates y dos derrotas. En ese tramo, empató sin goles ante Atalanta y Fiorentina, resultados intercalados entre derrotas en casa frente a Como por 2-0 y AC Milan por 2-1.

La derrota del fin de semana pasado ante los Rossoneri vio a Genoa recibir dos goles después del descanso, primero por un penal de Christopher Nkunku y luego por un tanto de Zachary Athekame, dejando la respuesta de Johan Vásquez al minuto 86 como nada más que un simple consuelo.

De manera similar a los locales de este fin de semana, el éxito reciente de Genoa ha estado ligado a la eficacia ofensiva, con las cinco victorias del club de Liguria en sus últimos 13 partidos, junto con tres empates y cinco derrotas, llegando solo en encuentros donde el equipo de Daniele De Rossi marcó más de un gol.

Dicho esto, el Grifone está invicto en sus últimos cuatro enfrentamientos ante Lecce, con dos victorias y dos empates, incluido un empate sin goles en el partido de la primera rueda. Sin embargo, no ha logrado llevarse los tres puntos en ninguna de sus últimas cuatro visitas al Via del Mare, con tres empates y una derrota.

Mientras tanto, su rendimiento como visitante esta temporada no ofrece el mayor nivel de confianza, considerando que Genoa ganó solo cuatro de sus 18 partidos de liga fuera de casa, con siete empates y siete derrotas, aunque sumó puntos en cuatro de sus últimas cinco salidas, con dos victorias y dos empates, además de tres porterías en cero.

Rendimiento en Serie A

Lecce:

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Genoa:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Lecce vs Genoa / © Imago

La victoria del fin de semana pasado tuvo un costo para Lecce, ya que el atacante Lameck Banda fue reemplazado prematuramente y ahora lidia con molestias musculares que lo dejan como una gran duda para esta final de temporada.

Sumando problemas a la selección de Di Francesco, el delantero Santiago Pierotti también salió temprano de ese mismo encuentro después de sufrir un golpe en la rodilla, un contratiempo que abre la puerta para que Konan N’Dri pueda ocupar su lugar en la banda.

Mientras tanto, el mediocampista albanés Medon Berisha sigue fuera en la sala de tratamiento por una lesión en el muslo, mientras que el extremo Riccardo Sottil también debería quedar nuevamente al margen debido a un problema persistente en la espalda.

Por su parte, Genoa podría viajar al sur sin la dupla defensiva compuesta por Leo Ostigard, con un golpe, y Brooke Norton-Cuffy, con una lesión en el muslo, ambos en una carrera contra el tiempo para recuperarse.

Las opciones ofensivas de De Rossi también están reducidas, con Maxwel Cornet y Junior Messias probablemente fuera por tercer partido consecutivo debido a lesiones musculares.

El Rossoblu también deberá afrontar este último compromiso sin los servicios del delantero Vitinha, quien superó el límite de tarjetas amarillas al recibir su quinta amonestación de la campaña en el partido anterior, lo que activó una suspensión automática de un encuentro.

Posibles formaciones Lecce vs Genoa

Lecce:

Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Konan, Coulibaly, Stulic; Cheddira

Genoa:

Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Amorim, Frendrup, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo

Pronóstico Lecce vs Genoa

Nuestro pronóstico: Lecce 2-1 Genoa

Podríamos ver aquí exactamente el mismo patrón goleador que ha impulsado las victorias recientes de ambos equipos, lo que significa que un Lecce desesperado debería imponerse por poco en este encuentro, impulsado por el rugido de su hinchada local y por el hecho de que todavía tiene todo por jugar.

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