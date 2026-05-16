Lecce visita a Sassuolo en la penúltima jornada de la Serie A de este año, consciente de que podría caer a los tres últimos lugares de la tabla si tropieza este domingo.

El viaje de los Salentini al Mapei Stadium estuvo en duda debido a la caótica programación de la liga, pero finalmente se llegó a una resolución: los 10 partidos se disputarán el mismo día.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 37 Sassuolo Sin Comenzar Stadio Mapei – Citta del Tricolore – Reggio Emilia Lecce

Previa del partido Sassuolo vs Lecce

Beneficiados por una seguidilla de partidos ante el colista Pisa, el penúltimo Hellas Verona y Fiorentina, que marcha 15°, Lecce sumó cinco puntos de nueve posibles.

Su único triunfo durante esa racha llegó ante el último Pisa, pero la alegría duró poco tras caer 1-0 ante Juventus en la última jornada.

Esa derrota impidió que el equipo de Eusebio Di Francesco consiguiera victorias consecutivas por primera vez desde los triunfos de febrero ante Udinese (2-1) y Cagliari (2-0), pero aún más significativo fue el resultado de Cremonese: un triunfo 3-0 sobre un Pisa con nueve jugadores.

La victoria de La Cremo la semana pasada, sumada a la primera derrota liguera de Lecce en cuatro partidos, deja a los Lupi apenas un punto por encima de Cremonese, 18°, antes de los duelos del domingo por la noche.

Una derrota del equipo de Apulia y un triunfo de Cremonese sobre el en forma Udinese harían que los dirigidos por Di Francesco caigan a los tres últimos puestos antes de la última jornada. Considerando que Lecce tiene desventaja en el enfrentamiento directo ante Cremonese, los Salentini llegan a esta fecha conscientes de que quizá necesiten una victoria más para prácticamente asegurar su permanencia en la máxima categoría.

Pronóstico Sassuolo vs Lecce / © Imago

Aunque Sassuolo es favorito para conseguir su cuarta victoria consecutiva como local, los anfitriones de mitad de tabla buscarán evitar una repetición de lo ocurrido hace dos temporadas, cuando perdieron 3-0 en este mismo partido.

Aquella campaña terminó con el descenso de los Neroverdi, pero su regreso a la división esta temporada los tiene cómodamente ubicados en el puesto 11.

Los campeones de la Serie B de la temporada pasada han sabido competir ante los equipos más fuertes del torneo, incluso prolongando su tormento sobre el AC Milan, al que vencieron 2-0 a comienzos de mayo, alcanzando los 49 puntos.

Ese triunfo sobre el equipo de Massimiliano Allegri dejó al conjunto de Fabio Grosso muy cerca de superar la barrera de los 50 puntos, aunque luego cayó 2-1 ante Torino en la última jornada.

Enfrentar este fin de semana al cuarto equipo desde el fondo le ofrece a los Neroverdi la oportunidad de mejorar su cosecha de puntos respecto a la fatídica temporada 2023-24 (30 puntos), la campaña anterior (45) y los 50 puntos de 2021-22, mientras buscan su primer cierre en la mitad alta de la tabla desde 2019-20 y 2020-21, cuando terminaron octavos en ambas ocasiones.

Rendimiento en Serie A

Sassuolo:

✅❌✅✅➖❌

Lecce:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Sassuolo vs Lecce / © Imago

Jay Idzes, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo y Fali Cande son bajas probables por lesión, mientras que Stefano Turati podría perderse el partido por enfermedad.

Domenico Berardi, Andrea Pinamonti y Armand Lauriente tienen 12, 11 y 15 participaciones de gol respectivamente, lo que convierte al trío en las principales amenazas de los Neroverdi sobre el papel.

Aunque Pinamonti no ha marcado ni asistido en sus últimos cinco partidos de liga —después de haber anotado en tres de los cinco anteriores—, los locales pueden apoyarse en el siempre vigente Berardi (un gol y una asistencia) y Lauriente (un gol y dos asistencias), quienes han contribuido de distintas formas más allá de marcar una buena cantidad de goles.

Lecce no pareció sufrir daños ante Juve en la última jornada, pero el equipo de Di Francesco evaluará el estado de Riccardo Sottil, Sadik Fofana, Medon Berisha y Kialonda Gaspar antes del inicio.

Con los dos goles y tres asistencias de Berisha probablemente no disponibles, Lameck Banda (cuatro goles y tres asistencias) y Lassana Coulibaly (tres goles y una asistencia) son las principales amenazas del equipo visitante.

Sin embargo, con Banda anotando solo una vez en sus últimas apariciones, y Coulibaly sin marcar ni asistir desde fines de febrero, los problemas ofensivos del equipo visitante quedan expuestos.

Posibles formaciones Sassuolo vs Lecce

Sassuolo:

Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Lecce:

Falcone; Ndaba, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira

Pronóstico Sassuolo vs Lecce

Nuestro pronóstico: Sassuolo 2-1 Lecce

Tras ganar tres partidos consecutivos como local y cinco de los últimos seis en Reggio Emilia, Sassuolo aparece respaldado para extender esa racha y conseguir una cuarta victoria seguida, pese a la desesperación de Lecce por lograr un resultado positivo ante los Neroverdi.

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