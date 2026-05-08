Ambos necesitados de puntos para asegurar sus objetivos de la temporada, el gigante de la Serie A Juventus y el complicado Lecce se enfrentarán este sábado, a partir de las 14:45 de Chile, en el Stadio Via del Mare.

Con solo tres partidos por jugar, Juve apunta a asegurar su clasificación a la Champions League, mientras que los locales todavía no logran alejar definitivamente la amenaza del descenso.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 36 Lecce Sin Comenzar Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare – Lecce Juventus

Previa del partido Lecce vs Juventus

Juventus atraviesa un momento clave en su búsqueda por clasificar a la máxima competencia europea, luego de ver reducida nuevamente su ventaja en la lucha por el cuarto lugar el fin de semana pasado.

Los Bianconeri no solo dejaron pasar una buena oportunidad de superar al AC Milan, sino que además Roma, quinto en la tabla, se acercó a un punto, mientras que Como, pese a ser un candidato externo, todavía sigue en carrera.

Juve solo pudo seguir su empate sin goles ante Milan con otra igualdad todavía más decepcionante, pese a dominar frente al ya descendido Hellas Verona.

Como local ante un equipo que tenía muy poco por jugar, necesitó un empate a balón parado del suplente Dusan Vlahovic para evitar una situación más incómoda.

De todas formas, no todo está perdido, ya que el equipo de Luciano Spalletti ha sumado 19 puntos en las últimas nueve fechas de la Serie A —solo Napoli consiguió más— y recibió apenas cinco goles.

Ahora con 10 partidos invicto en todas las competiciones, Juve ha mantenido recientemente tres porterías en cero consecutivas como visitante, y el viaje de esta semana suele ser uno de sus favoritos.

Juventus ha perdido solo una vez en 12 visitas de liga a Lecce en lo que va del siglo, y esa única derrota se remonta a más de una década.

Pronóstico Lecce vs Juventus / © Imago

Ya sea de local o visitante, Lecce no ha ganado ninguno de los últimos 11 enfrentamientos de Serie A entre ambos, aunque logró empatar 1-1 en Turín a comienzos de esta temporada.

Repetir ese resultado sería bien recibido este sábado, cuando continúe la nueva batalla de los Salentini por la permanencia en la Serie A.

Con el objetivo de asegurar una quinta temporada consecutiva en la máxima categoría italiana, Lecce está inmerso en una tensa lucha con Cremonese, ubicado en el puesto 18, para evitar el último lugar de descenso a fines de este mes.

Después de sumar apenas dos puntos en sus seis partidos anteriores, los Giallorossi lograron superar esa pobre cosecha en solo 90 minutos en su último encuentro, venciendo 2-1 al colista Pisa.

Mientras ese resultado condenó al descenso a los toscanos, también les permitió alejarse cuatro puntos de la zona roja con tres partidos por jugar.

En los últimos cinco años, solo un equipo descendió tras sumar al menos 32 puntos en 35 partidos: Frosinone en la temporada 2023-24, bajo la dirección de Eusebio Di Francesco.

El actual entrenador de Lecce sufrió luego otro descenso con Venezia la temporada pasada; ahora busca poner fin a ese ciclo de fracasos.

Rendimiento en Serie A

Lecce:

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Juventus:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Lecce vs Juventus / © Imago

Con el regreso de Vlahovic a la acción la semana pasada, solo Juan Cabal y Arkadiusz Milik están descartados en Juventus.

Pese a no tener todavía ritmo competitivo completo, el delantero serbio de Juve podría estar listo para desplazar al poco efectivo Jonathan David, aunque Spalletti a veces utiliza un falso nueve.

Dos candidatos para ese rol son Jeremie Boga —quien ha marcado tres goles en sus últimos cuatro partidos como visitante— y Kenan Yildiz, máximo goleador del equipo con 10 tantos, aunque todavía arrastra un persistente problema en la rodilla.

Mientras tanto, Lameck Banda es el jugador más productivo de Lecce, con siete participaciones directas en goles en la Serie A esta temporada, al menos dos más que cualquier compañero.

Tras marcar en el partido de ida, el extremo zambiano debería apoyar a Walid Cheddira en ataque, aunque este último compite por el puesto con Nikola Stulic y Francesco Camarda.

Una vez más, Medon Berisha, Kialonda Gaspar y Sadik Fofana están fuera por lesión, mientras que Riccardo Sottil sigue siendo una duda importante.

Posibles formaciones Lecce vs Juventus

Lecce:

Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda

Juventus:

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic

Pronóstico Lecce vs Juventus

Nuestro pronóstico: Lecce 0-2 Juventus

Desde que Spalletti llegó al rescate en noviembre, Juventus no ha tenido problemas para generar ocasiones, pero convertirlas a veces ha resultado complicado.

Sin embargo, sus atacantes clave están recuperando forma física, mientras que Lecce ha mejorado en defensa, pero sigue ofreciendo muy poca amenaza en ataque.

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