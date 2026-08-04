Por primera vez, el Nu Stadium albergará un partido de Leagues Cup, cuando Inter Miami reciba a Atlético San Luis en South Beach este miércoles, en el debut de ambos equipos en la competición de este año.

Las Garzas fueron derrotadas en la final de este torneo el año pasado, 3-0 por Seattle Sounders, mientras que San Luis quedó eliminado por poco en la fase de grupos en el sorteo de Liga MX, quedándose a un punto de los cuatro primeros.

Previa del partido Inter Miami vs Atlético San Luis

Después de perder su oportunidad de hacer historia en la final de la Leagues Cup 2025, Inter Miami comienza su búsqueda de revancha, intentando convertirse en el primer bicampeón de este torneo.

Bajo el mando del técnico Ángel Guillermo Hoyos, este grupo llega con una racha invicta de siete partidos en todas las competiciones, ganando en seis de esas ocasiones.

En toda su historia en la Leagues Cup, este club nunca ha perdido un partido como local en esta competición, mientras que está invicto en tres de sus últimos cuatro encuentros oficiales en el Nu Stadium.

Al mismo tiempo, nunca ha perdido un partido de fase de grupos de Leagues Cup cuando marcó el primer gol y no se ha quedado sin anotar en esa etapa de la competición.

Antes de su victoria 2-0 en el Nu Stadium contra Portland Timbers en mayo, Miami había dejado escapar puntos en cinco partidos consecutivos en ese recinto, considerando todas las competiciones.

Los campeones de 2023 de este torneo han ganado seis de sus siete enfrentamientos históricos de Leagues Cup contra rivales mexicanos, con su única derrota llegando en Houston en 2024 ante Tigres.

Pronóstico Inter Miami vs Atlético San Luis / © Imago

Comenzar lento puede ser un enorme perjuicio en la Leagues Cup, y eso es algo que San Luis ha experimentado con demasiada frecuencia.

El equipo mexicano ha perdido sus últimos tres estrenos de Leagues Cup por un margen combinado de 12-3, cayendo 4-0 ante Portland Timbers en la primera fecha hace un año.

El equipo de Diego Mejía está invicto en sus últimos dos partidos oficiales, pero no gana un encuentro desde que dejó en blanco a Santos Laguna por 2-0 en la fecha 16 de la última campaña del Clausura de Liga MX a comienzos de este año.

Este miércoles intentará sumar puntos en tres partidos consecutivos de Leagues Cup, después de derrotar 2-0 a Minnesota United en su último encuentro de fase de grupos de 2025.

Atleti de San Luis tiene un 100% de rendimiento en este torneo cuando marca primero, aunque solo lo hizo una vez, contra Minnesota el año pasado.

Ha anotado apenas un gol en el primer tiempo en sus debuts de Leagues Cup, y en aquella ocasión fue goleado 5-1 por New England Revolution.

Rendimiento reciente

Inter Miami, todas las competiciones:

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Atlético San Luis, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Inter Miami vs Atlético San Luis / © Imago

Una distensión en los isquiotibiales podría dejar a Sergio Reguilón fuera de la convocatoria de Miami este miércoles, Gonzalo Luján y Maximiliano Falcón son duda por lesiones en la pierna, mientras que Luis Suárez cumple el primero de seis partidos de suspensión en Leagues Cup tras un incidente de escupitajo en la final de 2025.

Lionel Messi, quien los guió al título de la Leagues Cup en 2023, regresó al grupo de Miami el sábado, cuando él y su compañero argentino Rodrigo De Paul jugaron por primera vez desde su derrota en la final del Mundial ante España, en un empate 2-2 contra Columbus Crew.

Debido a lesiones de ligamentos, es poco probable que San Luis tenga disponibles este miércoles a Juanpe, Joao Pedro o Benjamín Galdames.

Sebastián Pérez Bouquet y Pedro marcaron en la victoria 2-0 sobre Minnesota United en su último partido de Leagues Cup el año pasado, mientras que Andrés Sánchez realizó tres atajadas para mantener el arco en cero.

Posibles formaciones Inter Miami vs Atlético San Luis

Inter Miami:

St. Clair; Fray, Caicedo, Micael, Allen; Bright, Ruiz, Segovia; Silvetti, Berterame, Messi

Atlético San Luis:

Sánchez; Torres, Robson, García, Cruz, Esteves; Nájera, Macías, Salles-Lamonge, Llorente; Muñoz

Pronóstico Inter Miami vs Atlético San Luis

Nuestro pronóstico: Inter Miami 3-0 Atlético San Luis

Incluso sin el encendido Suárez, quien suma goles en cuatro partidos consecutivos, Miami tiene recursos más que suficientes para complicar a un equipo defensivo como San Luis, que además tiene fama de comenzar lentamente las competiciones.

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