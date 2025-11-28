4.5 rating Melbet Chile Casa de apuestas online + de 20 deportes

Cuotas competitivas

Sección de juegos online y casino en vivo

Servicio de streaming

Melbet Chile es una casa de apuestas fundada en Reino Unido hace más de 12 años y cuenta con licencia del gobierno de Curazao.

Ha desembarcado en Chile en 2019, donde se ha consolidado en una posición destacada entre los casinos online y las casas de apuestas del mercado. Esto se debe a su amplia oferta de productos y al programa de promociones que hacen mucho más interesante la experiencia del cliente.

Nuestra experiencia apostando en Melbet

Nuestro análisis sobre Melbet Chile se basa en la propia experiencia de uso de la plataforma y en una comparación directa con otras casas de apuestas presentes en el mercado local. Desde la óptica del usuario evaluamos aspectos prácticos como el funcionamiento de la interfaz, la comodidad de navegación, la variedad y calidad de los productos ofrecidos, los métodos de pago disponibles y las promociones pensadas para mejorar la experiencia de juego.

También ponemos especial atención en la seguridad que Melbet ofrece a sus clientes y, para completar la visión, recopilamos opiniones de usuarios que ya utilizan el operador y comparten su experiencia real. Si quieres comparar este rendimiento con el de otros operadores consolidados en el país, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede ayudarte a situar a Melbet dentro del panorama local.

Ofertas de apuestas disponibles en Melbet Chile

En Melbet, los usuarios tienen acceso a un amplio catálogo de más de 40 deportes, que van desde los más populares hasta los más novedosos para explorar.

Entre los más destacados, el fútbol cubre las ligas mundiales más importantes, así como campeonatos locales y menos conocidos de cada país. El tenis abarca los Grand Slams como Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open y otros eventos de la ATP y la WTA. El básquet incluye partidos de la NBA, la Liga ACB española y otros campeonatos nacionales e internacionales.

Además, esta categoría incluye una extensa variedad de e-Sports, además de juegos de TV, programas de entretenimiento y eventos de política donde puedes apostar por un resultado.

Tipos y mercados de apuestas en Melbet

Melbet apuestas ofrece una variada posibilidad de apuestas, ya sean simples o combinadas, junto con algunos mercados innovadores que le añaden diversión y adrenalina a la experiencia de juego. De esta manera, los clientes pueden explorar diferentes maneras de apostar.

Además de los mercados clásicos, como el resultado final del partido, aquí encuentras diferentes opciones como el hándicap asiático, doble oportunidad, total de goles convertidos y muchas otras.

Gracias a un botón especial, puedes acceder de manera directa al top de los partidos que se transmiten en directo y seguir el evento en tiempo real.

Melbet en vivo – ¿Cómo funciona?

La sección de apuestas en vivo te permite, por un lado, seguir la transmisión del evento seleccionado en la plataforma de streaming del operador; al mismo tiempo puedes colocar tus apuestas, con la particularidad de que puedes modificarlas a medida que el encuentro se desarrolla.

Este tipo de apuestas son mucho más dinámicas, ya que las cuotas se modifican según se desarrolla el evento. También se pueden aprovechar las estadísticas para hacer los pronósticos.

Código Promocional Melbet Chile para 2024

En Melbet, los nuevos clientes pueden registrarse utilizando un código promocional que otorga acceso directo al bono de bienvenida y a todas las promociones vigentes en la plataforma. Te invitamos a revisar nuestro artículo completo sobre el ANCHOR código promocional Melbet para saber detalladamente cómo funciona y cómo aprovechar todo su potencial.

Bonos y ofertas en Melbet Chile

Melbet ofrece un bono de bienvenida, recuerda que es posible obtenerlo con el código promocional MALAIRE, que bonifica el 100% del monto del primer depósito realizado en la plataforma, hasta 72.000 CLP, para utilizar en apuestas deportivas.

La sección de bonos es muy completa y también incluye un bono de bienvenida para el casino que multiplica los primeros 4 depósitos. Así mismo hay promociones de reembolsos, apuestas gratis, torneos y regalos de cumpleaños.

Términos y condiciones de las promociones de Melbet

El uso de los bonos está sujeto a determinados requisitos de apuesta que deben cumplirse, los que recomendamos leer detenidamente antes de comenzar a jugar.

Se debe realizar un depósito mínimo de $5.000 CLP, el cual se duplicará hasta un máximo de $200.000 CLP.

l bono para deportes exige que el mismo monto del bono se apueste 5 veces en apuestas combinadas, de al menos 3 eventos que tengan cuota mínima de 1.40.

Es importante tener en cuenta que, si bien las criptomonedas son un método de pago aceptado por la casa, todos los tipos de bonos están deshabilitados para los depósitos realizados por este medio.

Melbet apuestas Chile – ¿Cómo registrarse?

El registro es muy simple e intuitivo, ya que la misma plataforma te guía en el proceso. Para ello, ingresa en el sitio oficial de Melbet y sigue estos 5 pasos:

Haz clic en el botón “Registrarse”. Elige si prefieres hacerlo en “un clic”, por teléfono o por e-mail. Introduce el código promocional MELBET en la casilla correspondiente. Elige el bono para deportes o para casino (También puedes optar por no aprovechar ninguno de los dos bonos de bienvenida). Confirma el registro.

Métodos de pago en Melbet Chile

MÉTODO MEDIO DE PAGO MONTO MÍNIMO COMISIONES RETIRO Carteras electrónicas Jeton Wallet

Web MoneyPerfect MoneyStic Pay AIRTM Skrill 50 NO OK

OKOKOK OK OK Sistemas de pago Neteller

Payeer 50

No NO OKOK Banco por internet Itaú

Santander 50 NO NONO Cryptomonedas Bitcoin

TronEthereumLitecoin Monero Avalanche X-Chain Criptopyaments Etc. 50 NO OK

OKOKOK OK OK OK OK Cupones electrónicos Jeton Cash

Premium Vouchers 50 NO NOOK

¿Cómo ingresar dinero en Melbet?

Una vez creada la cuenta en Melbet apuestas, ya sea que desees utilizar un bono de bienvenida o no hacerlo, es necesario realizar un primer depósito para comenzar a apostar. Este proceso es muy simple. Solamente se debe ingresar al perfil y seleccionar la opción “Hacer un depósito”, elegir el método de pago, colocar el importe a depositar y confirmar la operación.

¿Cómo retirar mis fondos en Melbet?

Cuando ya dispongas de ganancias en tu cuenta y desees realizar un retiro de dinero, simplemente ingresa en tu perfil de la cuenta y selecciona la opción para realizar retiradas. Luego selecciona el método que prefieras utilizar para retirar el monto deseado y confirma la operación. La acreditación de los fondos, en el caso de los retiros, tiene una demora aproximada de 15 minutos y de 5 a 7 días, en el caso de transferencias bancarias, desde que la operación se aprueba.

Melbet App – Apuesta desde el teléfono móvil

Melbet cuenta con una aplicación móvil disponible para dispositivos Android y iOS, que se puede descargar directamente desde su sitio oficial. La app funciona igual que la versión web y ofrece las mismas herramientas para apostar y jugar en el casino. Es importante contar con una conexión estable a internet para que la experiencia sea completa y los gráficos y sonidos mantengan una buena calidad. Si deseas comparar su rendimiento móvil con el de otras plataformas del país, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a identificar qué operadores ofrecen un funcionamiento más sólido en el celular.

Novibet vs. Melbet Chile – ¿Cuál es mejor?

Realizamos una comparativa de los bonos de bienvenida de Melbet apuestas y Novibet. Si bien Novibet presenta algunos aspectos muy convenientes, como un menor rollover en el bono de casino y un plazo mayor para cumplir con los requisitos, Melbet ofrece un bono de casino mucho más generoso para los cuatro primeros depósitos, además de giros gratis.

OPERADOR BONO DEPORTES BONO CASINO REQUISITOS VER BONO Melbet 200% hasta 200.000 CLP Multiplica los 4 primeros depósitos hasta 1.650.000 +220 giros gratis. Deportes

Depósito mínimo 1.100

Rollover 5x

cuota 1.40

plazo 30 días

Casino:

Depósito mínimo 9.200

Rollover 40x

Novibet100% hasta 200.000 CLP100% hasta 200.000Deportes:

Depósito mínimo 5.000

Rollover 5x

Cuota 1.50

Plazo 60 días

Casino:

Depósito mínimo 5.000

Rollover 30x

Casino Melbet – Juegos de casino online

El casino de Melbet ofrece la oportunidad de comenzar a jugar allí con el bono de bienvenida que multiplica los cuatro primeros depósitos. Este bono permite explorar esta sección que se presenta sumamente atractiva.

La biblioteca de juegos es imponente, con opciones que incluyen loterías, ruedas de la fortuna, tragamonedas, juegos de cartas y dados. Además, cuenta con una sección de casino en vivo, donde puedes explorar las mesas de Blackjack y diferentes versiones de ruleta. En el casino, encontrarás un apartado de “fast games” que te da acceso rápido a una selección de títulos de tragamonedas.

Licencia y seguridad en Melbet Chile

Melbet es propiedad de Pelican Entertainment, la cual está autorizada para operar como casa de apuestas con la licencia número 8048/JAZ2020-060. Además, la plataforma recopila y almacena información de acuerdo con las políticas de privacidad correspondientes, garantizando así la seguridad de la información de sus clientes. Esto se logra mediante el uso de tecnología de firewall y cifrado de capa de conexión segura (SSL) de 128 bits.

¿Es Melbet una casa de apuestas confiable?

En nuestra opinión, basada en los datos concretos que recopilamos y en la experiencia del uso de la plataforma, consideramos que Melbet apuestas es confiable y segura para jugar.

Esta casa de apuestas está legalmente habilitada y toma las medidas razonables para proteger los datos personales e información financiera de sus clientes. Además, Melbet es patrocinador de marcas deportivas y de e-Sports importantes, lo que evidencia su seriedad y, por lo tanto, la fiabilidad de este operador.

Servicio de atención al cliente en Melbet

Melbet ofrece servicio de soporte a sus clientes a través de una burbuja de chat con un asistente virtual que resuelve dudas frecuentes. Por ese medio también es posible acceder a un asesor en vivo. La demora en la respuesta es de pocos minutos.

Otra vía de comunicación es la telefónica, al número +442038077601.

Opiniones de usuarios de Melbet Chile 2024

El sitio ofrece las mejores cuotas del mercado, una plataforma de apuestas fácil de usar. La variedad de opciones de apuestas deportivas es impresionante. También la transparencia y la seguridad.

Excelente plataforma de apuestas online. Cuotas competitivas y servicio de atención al cliente de primera clase. Su práctica aplicación móvil y su variedad de juegos de casino la convierten en mi primera opción.

Melbet tiene buenos bonos, pero el soporte es algo lento, por lo que cuando tengo un problema es una molestia.

Nuestra conclusión sobre Melbet apuestas

Melbet Chile se destaca por la seguridad y la fiabilidad. Es un operador sólido gracias a la variedad de juegos, deportes, e-Sports y otros eventos disponibles para sus clientes. Su plataforma intuitiva, los exclusivos bonos de bienvenida, la innovadora variedad de mercados y las convenientes cuotas, son los factores que han posicionado a Melbet en un lugar de liderazgo en el mercado chileno de apuestas en línea.

Ventajas y desventajas de apostar en Melbet

PROS CONTRAS Variedad de juegos

Plataforma intuitiva

Atractivos bonos de bienvenida

Programa de promociones

Variedad de mercados

Cuotas convenientes

Acepta criptomonedas No acepta tarjetas de débito/crédito

Rollover alto para casino

Los bonos no están disponibles para criptomonedas

Preguntas frecuentes sobre Melbet

¿Es seguro apostar en Melbet Chile?

Sí, es muy seguro apostar en Melbet, ya que se trata de una casa legal que cuenta con la correspondiente licencia que la habilita a operar. Además, implementa métodos de seguridad y protección de datos.

¿Cuánto tarda en pagar Melbet?

Una vez aprobado el retiro, el tiempo de espera puede ir desde algunos minutos hasta 24 horas, dependiendo del método de pago. Las transferencias bancarias tienen una demora mayor, que va de 5 a 7 días.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en Melbet?

Los límites mínimos y máximos varían según el método de pago utilizado. Para recibir el bono de bienvenida para apuestas deportivas, el monto mínimo es de 5.000 CLP, mientras que para aprovechar el bono en el casino se requiere un depósito mínimo de 9.200 CLP.

¿Puedo acceder a Melbet desde cualquier teléfono móvil?

Sí, ya sea descargando la aplicación disponible para Android o iOS, o ingresando desde el navegador de tu teléfono celular a la versión móvil de la plataforma.