Los Cóndores enfrentan a Samoa en su gran oportunidad de clasificar al Mundial de Rugby de Australia 2027. El compromiso se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas y será transmitido por ESPN y Disney +.

Chile necesita ganar este compromiso tras el empate 32-32 de la semana pasada. Si triunfa por cualquier marcador será parte de la Copa del Mundo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Los Cóndores vs Samoa?

Los Cóndores y Samoa se miden este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, el que estará lleno con 20.000 personas.

📅 Fecha: Sábado 27 de septiembre

⏱️ Hora: 16:30 horas

🏟 Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

📺 ¿Qué canal transmite Los Cóndores vs Samoa?

El partido de Los Cóndores vs Samoa se transmite por ESPN y Disney + en Chile.

📺 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney +.

