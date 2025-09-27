Los Cóndores siguen haciendo historia: clasificaron por segunda vez consecutiva al Mundial de Rugby y estarán presentes en Australia 2027, luego de haber participado también en Francia 2023.

Chile se impuso por 31-12 a Samoa en un repleto estadio Sausalito de Viña del Mar, que en cada momento apoyó a sus jugadores y reconoció a Pablo Lemoine, entrenador del equipo y gran artífice del mejor momento del rugby chileno.

Tras el partido la celebración fue tremenda de los jugadores con la gente, con abrazos, gritos y mucho cariño, al igual que de Lemoine. La gente acompañó hasta el final a un equipo que había dicho que este era el partido más importante de la historia del rugby en Chile.

🥳 La alegría de Los Cóndores por ir al Mundial de Rugby

Santiago Videla, una de las figuras de Los Cóndores ante Samoa, señaló tras el partido en ESPN: “Cuando un grupo humano con convicción y amor, le dedica amor y tiempo a algo, logra su propósito”.

Domingo Saavedra, otro de los nombres importantes, expresó: “Estoy sin palabras. Es el día más feliz de mi vida”.

Finalmente, el entrenador Pablo Lemoine dijo: “Hay mucha gente que se preocupa porque el rugby sea pasional en Sudamérica. No necesitamos comprarlo como en Estados Unidos”, agradeciendo además a la Federación Deportiva Nacional de Rugby y al Comité Olímpico Chileno.

🏉 El camino de Los Cóndores para el Mundial de Rugby 2027

Ahora viene un camino duro para Chile, con la idea de enfrentarse a los mejores rivales posibles en estos dos años que tendrá de preparación para la Copa del Mundo de Australia 2027.

El propio Pablo Lemoine aseguró que hay problemas reglamentarios para que esto suceda y también financieros, por lo que irán a buscar fondos públicos para intentar darle a los Cóndores el rodaje suficiente.

🔗 Para saber más de Los Cóndores y su camino al Mundial de Rugby debes acceder a Al Aire Libre.