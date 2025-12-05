Yasmani Acosta vivió este viernes una de las jornadas más importantes de su carrera deportiva. El medallista olímpico llegó al Palacio de La Moneda para recibir el Premio Nacional del Deporte 2024, reconocimiento que selló un año histórico para el chileno–cubano tras su plata en París.

La ceremonia avanzaba con normalidad, entre palabras de las autoridades y un ambiente marcado por el orgullo nacional. Pero Acosta terminó convirtiéndose en el protagonista absoluto con un gesto que sorprendió a todos los asistentes.

🥇 Premio Nacional del Deporte: la inesperada decisión de Yasmani Acosta

El luchador tomó la palabra para agradecer el reconocimiento y repasó brevemente los años que ha vivido en Chile, desde su llegada en 2015 hasta su consolidación como uno de los nombres más importantes del deporte nacional. Visiblemente emocionado, recordó también los sacrificios personales que enfrentó durante ese proceso.

Sin embargo, el momento que marcó la jornada llegó cuando anunció que dejaría su medalla olímpica al Estado de Chile. “Hace un año dije que esta medalla no era solo mía. Era de todos ustedes”, señaló. “Quiero que quede aquí, para que todos puedan verla y sentirse parte de este logro”.

El gesto tomó por sorpresa incluso al Presidente Gabriel Boric, quien destacó públicamente la valentía y trayectoria del deportista. “Para nosotros es un orgullo que seas chileno”, expresó el mandatario, subrayando la historia de esfuerzo que acompaña a Acosta desde su llegada al país.

🇨🇱 Un reconocimiento que trasciende

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, también valoró el impacto del luchador, no solo en el tatami, sino como ejemplo para las nuevas generaciones. Su proceso de adaptación, su disciplina y su liderazgo lo consolidaron como una de las figuras más respetadas del deporte chileno.

El Premio Nacional del Deporte, entregado desde 2002, solo puede recibirse una vez en la vida. Este año, con un gesto tan inesperado como simbólico, Yasmani Acosta dejó claro que su legado va más allá de una medalla: se instaló definitivamente en la memoria del deporte chileno.