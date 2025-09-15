El Presidente Gabriel Boric inauguró este lunes la tradicional Fiesta de la Pampilla en Coquimbo y, en medio de su discurso, sorprendió al dedicar elogios al gran presente de Coquimbo Unido, actual líder del fútbol chileno. El Mandatario también protagonizó un divertido momento al enterarse de la presencia del arquero y capitán pirata, Diego “Mono” Sánchez, a quien saludó entre risas frente al público.

Los Piratas son líderes indiscutidos del Campeonato Nacional con gran ventaja y es cosa de tiempo que den su primera vuelta olímpica.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, dió inicio a la inauguración de la tradicional Fiesta de la Pampilla 2025 en Coquimbo. En la instancia, destacó el valor de la identidad y las tradiciones de las Fiestas Patrias, e hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con… pic.twitter.com/DiJPh46vU4 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 16, 2025

❓¿Qué dijo Gabriel Boric sobre Coquimbo Unido y sus jugadores?

En su discurso, Boric se declaró “futbolero” y nombró a varias figuras aurinegras. “Mis respetos al ‘Chino’ González, a (Cecilio) Waterman, que es tremendo goleador, lo que está haciendo (Cristián) Zavala, y el ‘Mono’ Sánchez, que antes me caía mal, pero impresionante cómo están jugando”, expresó sonriente el Mandatario.

El Presidente bromeó con el público y aseguró no querer “funarse” por su comentario. Fue entonces cuando alguien le indicó que el “Mono” Sánchez estaba en el lugar, lo que provocó la risa de Boric y un saludo a la distancia.

⚽ El divertido momento con el “Mono” Sánchez en la Pampilla

“¿Está el Mono Sánchez ahí?”, preguntó Boric, visiblemente sorprendido. Acto seguido, envió un saludo con entusiasmo, mientras el portero coquimbano respondió con el gesto de la paz, en medio de aplausos. El Presidente agregó que el arquero tiene una “tremenda trayectoria, no sólo en este campeonato”.

Sánchez es el arquero menos batido del certamen. Photosport

🏆 Coquimbo Unido, líder indiscutido del fútbol chileno

Con 56 puntos, los dirigidos por Fernando Díaz tienen 15 de ventaja sobre O’Higgins, su escolta más cercano.

Tras la pausa por el Mundial Sub-20, el cuadro aurinegro volverá a la acción en octubre, cuando reciba a Colo Colo por la fecha 24 de la Liga de Primera.

📲 ¿Dónde leer más sobre el Campeonato Nacional?

