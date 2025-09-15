La cuenta regresiva para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 ya comenzó, y Valparaíso se suma a las ciudades que presentaron mejoras en sus estadios para recibir el certamen. El Estadio Elías Figueroa Brander fue sometido a una millonaria inversión que permitirá no sólo recibir partidos del Mundial, sino también dejar un legado para la comunidad porteña.

Buena noticia para el pueblo porteño que tendrá nuevamente mejorado el recinto y a Santiago Wanderers que no tendrá que seguir siendo local en Quillota.

❓¿Qué obras se realizaron en el Estadio Elías Figueroa para el Mundial Sub-20?

El recinto porteño fue sometido a una remodelación integral con una inversión que superó los 3.200 millones de pesos. Entre las principales obras se encuentran:

Cuatro camarines renovados con mobiliario nuevo

renovados con mobiliario nuevo Piscinas de crioterapia

Superficies antideslizantes en accesos de jugadores

Zonas mixtas para prensa

Servicios higiénicos para público y deportistas

Iluminación LED

Pintura interior y exterior

interior y exterior Tribunas preferenciales y butacas nuevas

Además, se instaló pasto híbrido y se implementó una sala multisensorial TEA, pensada para personas con autismo y otras discapacidades cognitivas, asegurando un acceso inclusivo a los partidos.

⚽ Las sedes que tendrá la Copa Mundial Sub-20 en Chile 2025

La cita planetaria se disputará entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre de 2025. El torneo contará con tres estadios administrados por el Instituto Nacional de Deportes:

Estadio Nacional (Santiago)

Estadio Fiscal (Talca)

Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

A ellos se suma el Estadio El Teniente de Rancagua, administrado por Codelco.

Con esta infraestructura, Chile busca estar a la altura de un evento FIFA que será seguido en todo el mundo y que pondrá el foco en las futuras estrellas del fútbol.

🔎 ¿Cuál fue la inversión en el estadio de Valparaíso?

Según informó el Gobierno de Chile, el proyecto de conservación del Estadio Elías Figueroa comenzó en abril de 2025 y alcanzó un costo total de $3.265 millones.

La inversión consideró obras civiles, equipamiento deportivo y modernización general, asegurando que el recinto cumpla con los exigentes estándares FIFA.

🇨🇱 Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20

Chile debuta en el Mundial sub 20 el 27 de septiembre a las 20:00 horas ante Nueva Zelanda, después jugará el 30 del mismo mes ante Japón a la misma hora y cerrará el 3 de octubre ante Egipto en el mismo horario. Los tres partidos serán en el estadio Nacional.

Chile vs Nueva Zelanda – Sábado 27 de septiembre, 20:00 horas.

Chile vs Japón – Martes 30 de septiembre, 20:00 horas.

Egipto vs Chile – Viernes 3 de septiembre, 20:00 horas.

📲 ¿Dónde saber las noticias del Mundial Sub 20 Chile 2025?

