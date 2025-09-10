Coquimbo Unido llega a la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025 con la moral por las nubes. Tras la pausa por la fecha FIFA, el técnico Esteban González valoró el trabajo ofensivo y la preparación específica para enfrentar al invicto Ñublense. Con ocho jornadas por delante, cada entrenamiento se vive como una final y el plantel asume el desafío con la humildad a cuestas.

González recalcó que la pausa fue clave para afinar detalles: “Bajamos la carga física, pero no la intensidad; pulimos la definición”, explicó el estratega, mientras analizaba al rival que no ha perdido de visita con Ronald Fuentes al mando.

⚽ Esteban González: “Este equipo no tiene límites”

“No hemos ganado absolutamente nada”, arrancó González, y lanzó la advertencia definitiva: “Podremos batir récords, tener la tabla a favor, pero sin copa, nada vale. Este equipo no tiene límites”. Con esa frase, el técnico pirata resumió la ambición que late en cada jugada del conjunto coquimbano.

En la conferencia, el Chino González insistió en no mirar la tabla ni las fechas: “Respetamos a todos, pero la verdadera dificultad es Ñublense, no la presión del liderato”. Ese enfoque rige la mentalidad de un equipo que sueña con su primer título histórico.

Celebración del plantel en camarines / © Coquimbo Unido.

🔥 Preparación y estrategia al detalle

La lectura táctica del rival fue otro punto clave. González detalló ejercicios ofensivos y defensivos: “Trabajamos cómo neutralizar su posesión y crear espacios en la transición rápida”. Además, resaltó el compromiso de los jugadores: la pasión y la entrega diaria marcan la diferencia.

Con marcas históricas ya plasmadas en los anales del fútbol chileno, Coquimbo Unido se presenta como candidato serio. Pero el mensaje del entrenador es claro: sin el trofeo en las manos, todo habrá sido un simple espejismo. La recta final ya comenzó y, como dice el líder pirata, si hay celebración será porque levantaron la copa.