Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Ñublense en un partido infartante e inolvidable, aumentando aún más su ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2025 y, prácticamente, probándose la corona.
Los Piratas quedaron a 17 puntos del sublíder Palestino (que tiene un duelo menos) y a 18 del tercero U de Chile (que tiene dos duelos menos), cuando solo faltan siete fechas por jugar.
⚽ Los goles de Coquimbo vs Ñublense en el Campeonato Nacional 2025
Ñublense puso la sorpresa en los 68 minutos de juego con un gol de su capitán Lorenzo Reyes, con una gran aparición en el área de los coquimbanos.
No obstante, Coquimbo Unido mostró una tremenda jerarquía y lo dio vuelta en el tramo final, con anotaciones de Nicolás Johansen en los 82’y un autogol de Pablo Calderón en los descuentos, cuando atacaba por todos lados.
🟡⚫ ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?
Coquimbo vuelve a jugar el fin de semana del 18 y 19 de octubre, después del receso del Mundial sub 20, ante Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Ñublense?
Ñublense vuelve a la acción el 9 de octubre a las 20:30 horas en duelo pendiente contra U Católica en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.
📋 Resumen Coquimbo vs Ñublense
- Nicolas Johansen 82′
- Cecilio Waterman 90′
- Cecilio Waterman 78′
- Lorenzo Reyes 68′
- Lorenzo Reyes 72′
- Pablo Calderon 78′
Sanchez
Salinas
Hernandez
Fernandez
Cornejo
Zavala
Galani
Maximiliano
Camargo
Mundaca
Palavecino
Waterman
- Entrenador
-
0Esteban Gonzalez
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
9Nicolas Johansen
-
11Alejandro Azocar
-
14Salvador Cordero
-
22Nahuel Donadell Alvarez
-
28Sebastian Cabrera
-
30Benjamin Chandia
Perez
Sanhueza
Calderon
Bosso
Campusano
Mateos
Reyes
Valencia
Graciani
Rubio
Molina
- Entrenador
-
0Ronald Fuentes
- Suplentes
-
30Diego Tapia
-
2Carlos Labrin
-
27Rodrigo Gonzalez
-
13Daniel Saavedra
-
22Matias Plaza
-
7Bayron Oyarzo
-
9Gonzalo Sosa