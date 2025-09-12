Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Ñublense en un partido infartante e inolvidable, aumentando aún más su ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2025 y, prácticamente, probándose la corona.

Los Piratas quedaron a 17 puntos del sublíder Palestino (que tiene un duelo menos) y a 18 del tercero U de Chile (que tiene dos duelos menos), cuando solo faltan siete fechas por jugar.

⚽ Los goles de Coquimbo vs Ñublense en el Campeonato Nacional 2025

Ñublense puso la sorpresa en los 68 minutos de juego con un gol de su capitán Lorenzo Reyes, con una gran aparición en el área de los coquimbanos.

No obstante, Coquimbo Unido mostró una tremenda jerarquía y lo dio vuelta en el tramo final, con anotaciones de Nicolás Johansen en los 82’y un autogol de Pablo Calderón en los descuentos, cuando atacaba por todos lados.

🟡⚫ ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

Coquimbo vuelve a jugar el fin de semana del 18 y 19 de octubre, después del receso del Mundial sub 20, ante Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Ñublense?

Ñublense vuelve a la acción el 9 de octubre a las 20:30 horas en duelo pendiente contra U Católica en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

📋 Resumen Coquimbo vs Ñublense

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Coquimbo Unido
12/09/2025 18:00
2
1
Descanso : 0 0
Finalizado
Atlético Ñublense
  • Nicolas Johansen 82′
  • Cecilio Waterman 90′
  • Cecilio Waterman 78′
  • Lorenzo Reyes 68′
  • Lorenzo Reyes 72′
  • Pablo Calderon 78′
90 + 9 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Salvador Cordero
90 + 9 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cecilio Waterman
90 + 8 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Azocar
90 + 8 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cristian Zavala
90 + 3 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Cecilio Waterman
82 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Cristian Zavala
82 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Nicolas Johansen
80 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Gonzalo Sosa
80 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Patricio Rubio
78 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Pablo Calderon
78 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Cecilio Waterman
72 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Lorenzo Reyes
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Sebastian Cabrera
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Juan Cornejo
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Nicolas Johansen
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
68 ‘
Atlético Ñublense
Asistencia : Patricio Rubio
68 ‘
Atlético Ñublense
Gol regular : Lorenzo Reyes
63 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Bayron Oyarzo
63 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Lucas Molina
63 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Rodrigo Gonzalez
63 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Jovany Campusano
62 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Matias Plaza
62 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Federico Mateos
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Benjamin Chandia
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Martin Mundaca
Coquimbo Unido
4-4-2
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Elvis Hernandez 4
Elvis
Hernandez
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Martin Mundaca 20
Martin
Mundaca
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Entrenador
  • 0
    Esteban Gonzalez
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 22
    Nahuel Donadell Alvarez
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 30
    Benjamin Chandia
Atlético Ñublense
4-3-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Diego Sanhueza 16
Diego
Sanhueza
Pablo Calderon 6
Pablo
Calderon
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Federico Mateos 20
Federico
Mateos
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Esteban Valencia 5
Esteban
Valencia
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
Patricio Rubio 12
Patricio
Rubio
Lucas Molina 28
Lucas
Molina
  • Entrenador
  • 0
    Ronald Fuentes
  • Suplentes
  • 30
    Diego Tapia
  • 2
    Carlos Labrin
  • 27
    Rodrigo Gonzalez
  • 13
    Daniel Saavedra
  • 22
    Matias Plaza
  • 7
    Bayron Oyarzo
  • 9
    Gonzalo Sosa
7
Faltas Cometidas
18
2
Fuera de Juego
0
49
Posesión de Balón
51
1
Tarjetas Amarillas
2
3
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
2
3
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
1
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
9
1
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
0
2
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
11
Últimos enfrentamientos
COQ 2 – 1 ATL 12/09/2025
ATL 0 – 0 COQ 20/04/2025
ATL 0 – 1 COQ 20/07/2024
ATL 0 – 0 COQ 16/02/2024
COQ 1 – 3 ATL 30/09/2023