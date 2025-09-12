Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Ñublense en un partido infartante e inolvidable, aumentando aún más su ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2025 y, prácticamente, probándose la corona.

Los Piratas quedaron a 17 puntos del sublíder Palestino (que tiene un duelo menos) y a 18 del tercero U de Chile (que tiene dos duelos menos), cuando solo faltan siete fechas por jugar.

⚽ Los goles de Coquimbo vs Ñublense en el Campeonato Nacional 2025

Ñublense puso la sorpresa en los 68 minutos de juego con un gol de su capitán Lorenzo Reyes, con una gran aparición en el área de los coquimbanos.

No obstante, Coquimbo Unido mostró una tremenda jerarquía y lo dio vuelta en el tramo final, con anotaciones de Nicolás Johansen en los 82’y un autogol de Pablo Calderón en los descuentos, cuando atacaba por todos lados.

🟡⚫ ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

Coquimbo vuelve a jugar el fin de semana del 18 y 19 de octubre, después del receso del Mundial sub 20, ante Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Ñublense?

Ñublense vuelve a la acción el 9 de octubre a las 20:30 horas en duelo pendiente contra U Católica en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

📋 Resumen Coquimbo vs Ñublense