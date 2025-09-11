Coquimbo Unido y Ñublense se enfrentarán este viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo.

El elenco dirigido por Esteban “Chino” González llega con la moral en alto tras vencer por la cuenta mínima a Huachipato en Talcahuano, mientras que los de Ronald Fuentes vienen golpeados luego de caer 2-1 ante Unión Española en Chillán. En la tabla, los Piratas son líderes exclusivos con 53 puntos, mientras que los Diablos Rojos marchan en el décimo lugar con 29 unidades.

⏰ Coquimbo vs Ñublense en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 Coquimbo Unido Sin Comenzar Atlético Ñublense Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos ATL 0 – 0 COQ 20/04/2025 ATL 0 – 1 COQ 20/07/2024 ATL 0 – 0 COQ 16/02/2024 COQ 1 – 3 ATL 30/09/2023 ATL 1 – 3 COQ 14/04/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs Ñublense?

El partido Coquimbo vs Ñublense se jugará este viernes 12 de septiembre, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

🗓 Fecha: Viernes 12 de septiembre.

🕕 Hora: 18:00 horas.

🏟 Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

📡 ¿Dónde ver en vivo Coquimbo vs Ñublense?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Coquimbo vs Ñublense

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Carlos Venegas

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Miguel Rocha

🏴‍☠️ El XI de Coquimbo vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

Probable formación: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Martín Mundaca, Matías Palavecino, Benjamín Chandía; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.

👹 El XI de Ñublense por el Campeonato Nacional 2025