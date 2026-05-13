Brayan Cortés atraviesa el momento más consagratorio de su carrera en el extranjero. El guardameta iquiqueño, cuyo pase aún pertenece a Colo Colo, se ha transformado en el pilar fundamental de Argentinos Juniors, cuadro que este martes selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura tras derrotar por 1-0 a Huracán.

Sin embargo, su actuación individual ha traspasado las fronteras de La Paternal, despertando el interés concreto de uno de los colosos del fútbol mundial. La noticia, confirmada por voces autorizadas que integran el círculo del club trasandino, pone en duda su continuidad en el “Bicho” de cara al segundo semestre de 2026 ante una oferta que promete remecer el mercado.

¿Qué equipo de Sudamérica busca el fichaje de Brayan Cortés?

La revelación llegó tras la clasificación de Argentinos Juniors. Claudio Borghi, exentrenador y actual comentarista que además forma parte del comité asesor del elenco de La Paternal, utilizó los micrófonos de Radio Futuro para confirmar que el sondeo desde un gigante del continente es una realidad tangible y no meras especulaciones de prensa.

En el programa Futuro Fútbol Club, el “Bichi” fue tajante al detallar que, si bien Argentinos Juniors tiene la prioridad, la irrupción de un histórico de la ribera ha cambiado el panorama.

“Argentinos Juniors no es un club comprador, es vendedor, pero tiene una opción de compra de Brayan Cortés. Argentinos está interesado en comprarlo”, explicó inicialmente. No obstante, el bombazo llegó al confirmar el interés de Boca Juniors: “Es verdad que lo quiere Boca, es real”, sentenció Borghi, confirmando que el “Xeneize” busca al chileno para suplir la urgencia bajo los tres palos tras la baja por lesión de Agustín Marchesín.

El “atajadón” viral: El factor que puso a Brayan Cortés en la órbita de los grandes

El interés de los colosos de América no es casualidad, sino el resultado de un rendimiento sostenido que tuvo su punto más alto ante Huracán. Y es que al minuto 10 del segundo tiempo, Cortés protagonizó la jugada de la jornada: tras un córner servido por Leonardo Gil, el portero sacó un cabezazo a quemarropa de Hugo Nervo. En el rebote, Jordy Caicedo intentó fusilar desde el área chica, pero el “Indio” logró reponerse desde el suelo para sacar el balón de la línea con un manotazo milagroso que ya es viral en redes sociales.

Esta doble intervención resultó fundamental para mantener el cero y permitir que el equipo de Nicolás Diez resolviera el encuentro en la prórroga. Los números del iquiqueño en este 2026 son inobjetables: acumula 21 partidos disputados, ha recibido solo 15 goles y registra 11 vallas invictas, estadísticas que también han despertado el apetito de Nacional de Montevideo, club que ya preguntó condiciones por el portero para intentar un retorno al fútbol uruguayo tras su breve paso por Peñarol.

Millonaria cifra: ¿Cuánto dinero recibe Colo Colo por la venta de Brayan Cortés?

En el Estadio Monumental siguen con extrema atención esta partida de ajedrez financiero. El préstamo de Cortés a Argentinos Juniors estipula una opción de compra por el 80% de su pase fijada en 500 mil dólares. Ante el interés de Boca Juniors y de los grandes de Uruguay, el negocio para Blanco y Negro asoma como redondo.

Si el “Bicho” ejecuta la cláusula para asegurar al guardameta y posteriormente negociar una transferencia mayor a un gigante como Boca, Colo Colo recibiría el medio millón de dólares de forma inmediata y, lo más importante, conservaría un 20% de la carta para futuras ventas internacionales.

Para la concesionaria alba, esta operación representa una inyección de liquidez crítica justo antes de abrir la billetera en el próximo mercado de fichajes, por un jugador que logró su “revancha” personal lejos de Macul y que hoy es pretendido por la élite del continente.