Iván Román enfrenta días de contrastes profundos en el Atlético Mineiro de Brasil. El defensor formado en Palestino fue protagonista de una jornada de alta tensión este miércoles en la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Copa de Brasil.

A pesar de la alegría colectiva por avanzar de ronda, el zaguero de la Selección Chilena enfrentó un escenario individual complejo tras una determinación técnica que lo sacó del campo antes de cumplirse la primera mitad del encuentro disputado en el Estadio Governador Plácido Castelo.

La inesperada sustitución de Iván Román a los 33 minutos

El duelo ante Ceará comenzó con un panorama sombrío para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez. Apenas al minuto 4, la expulsión del guineano Mamady Cissé dejó al “Galo” con diez hombres, situación que derivó rápidamente en un penal convertido por Alex Silva a los 8′ y un autogol del portero Everson a los 23′. Con el marcador 2-0 en contra y la eliminación momentánea acechando, el técnico argentino tomó una medida drástica para reestructurar su esquema defensivo.

Al minuto 33, Domínguez ordenó el ingreso de Natanael en reemplazo de Iván Román. La salida del chileno no se debió a complicaciones físicas, sino a una urgencia táctica para resistir los embates del rival y buscar una remontada que finalmente llegó. La apuesta del entrenador trasandino dio frutos, ya que el equipo aguantó la presión hasta que un gol de Kauã Pascini al minuto 90 forzó la definición por penales, donde el Mineiro se impuso por 2-4 gracias a la figura de su portero.

El complejo presente del defensor chileno en el “Galo”

Este episodio se suma a una racha de altibajos para el promisorio central, quien aún busca consolidar su nombre en las estelaridades del fútbol brasileño. Hace solo tres días, en el empate 1-1 frente a Botafogo, Román también inició como titular, pero debió abandonar la cancha al minuto 68 tras recibir un golpe físico. En aquella oportunidad, el jugador no ocultó su impotencia y protagonizó una escena viral al lanzar una botella contra el suelo mientras caminaba hacia el banco de suplentes.

Pese a la falta de minutos y las decisiones de Eduardo Domínguez, el seleccionado nacional ha intentado mantener la sintonía con el cuerpo técnico. Según declaraciones recogidas por Bolavip, Román aclaró su postura frente a las recientes suplencias afirmando que “no me estaba tocando jugar, pero son decisiones técnicas, yo las respeto. Lo único que tenía que hacer era estar preparado y seguir entrenando”.

Asimismo, sobre su salida previa ante el “Fogao”, el zaguero explicó que aunque deseaba continuar, “tomamos mejor la decisión de que entrara un compañero que estaba al 100%, que era lo más importante para el equipo”.