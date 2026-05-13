Se acerca el Mundial 2026 y pese a que Chile no está clasificado hay una gran expectativa por los hinchas del fútbol de ver los 104 partidos, en los que estarán los mejores jugadores del planeta en busca de solo un objetivo: levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.

Pues ya hay una forma de ver en su totalidad la Copa del Mundo 2026 por menos de 11 mil pesos, lo que llega a ser una gran noticia para todos los futboleros que estaban buscando fórmulas para llegar a los encuentros que no se transmiten por TV abierta.

¿Cuál es la forma de ver el Mundial 2026 por menos de 11 mil pesos?

Resulta que Directv y Paramount + llegaron a un acuerdo para que esta última plataforma mencionada transmita de forma íntegra todo el Mundial 2026 a través de las transmisiones que tendrá DSports durante las 24 horas para los partidos, previas y reacciones.

El costo de la suscripción al streaming es de 5.490 pesos mensuales. Como la cita planetaria dura 39 días, por lo que se deben pagar dos meses si se quiere ver completo el certamen, lo que entrega un monto final de $10.980.

No parece demasiado si tomamos en cuenta que hay plataformas como la del fútbol chileno que cobran un precio superior por solo un mes y con menos partidos.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comienza el jueves 11 de junio con el partido inaugural de México vs Sudáfrica a las 15:00 horas de Chile en el estadio Azteca (actualmente llamado Banorte) de Ciudad de México, el que da inicio a una maratón de 104 partidos en los que se definirá si es que la Argentina de Lionel Messi retiene el título de campeón o habrá un nuevo monarca.

La final de la competición es el domingo 19 de julio también a las 15:00 horas de nuestro país en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, el mismo recinto en el que Chile se coronó bicampeón de América contra Argentina en la Copa Centenario 2016, justamente hace 10 años.