“Aplaca tu ego”: Famoso actor chileno destroza a Vidal tras goleada en Brasil y el King le responde

La dura caída de Colo Colo por 4-0 frente a Fortaleza en la Copa Libertadores no solo dejó dudas futbolísticas, sino también encendió la polémica en redes sociales. Arturo Vidal, uno de los referentes del equipo albo, fue blanco de críticas tras su bajo desempeño en Brasil, y esta vez el golpe vino desde fuera del mundo del fútbol.

El actor Álvaro Gómez, conocido por su participación en teleseries como La torre de Mabel, no dudó en criticar al King directamente en Instagram. En una publicación del jugador donde compartía una frase reflexiva tras la derrota, el artista fue tajante: "Da un paso al lado mejor y dale chance a los que vienen".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

La dura crítica y la respuesta con emojis de Vidal

Gómez no se guardó nada. "Si quieres tanto el fútbol y al Colo podrás aportar desde otro lado. Con tu sueldo se saca adelante a una generación entera de jugadores. Aplaca tu ego", agregó en su comentario, generando de inmediato reacciones entre hinchas y usuarios.

La respuesta de Vidal no fue extensa, pero sí contundente. Con solo tres emojis —un payaso, un puño y el gesto de silencio— dejó claro que no comparte la opinión del actor y que no está dispuesto a dejar que las críticas lo derriben.

El episodio refleja la tensión que vive Colo Colo tras su pobre presentación en Brasil, y cómo figuras como Vidal siguen generando reacciones dentro y fuera de la cancha.