Nicolás Jarry barrió con su rival en Roma y ahora enfrentará a Cerúndolo en duelo sudamericano

En el Foro Itálico que combina historia religiosa y deportiva, Nicolás Jarry (53° ATP) dio el primer paso en el Masters 1000 de Roma, para repetir su hazaña de llegar a la final en 2024. El chileno venció a Hugo Gaston (78° ATP) por 7-6(4) y 6-4 en un partido de 151 minutos, mostrando su poderosa derecha y 4 aces.

