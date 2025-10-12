Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Matías Soto tendrán acción esta semana en distintos torneos ATP y Challenger. Mientras tanto, Cristian Garín descansará tras su título en Antofagasta. Conoce sus rivales y el calendario estimado para los próximos días.

Chile tendrá varios representantes en el circuito esta semana, repartidos entre Europa, Kazajistán y Brasil. La actualidad del tenis nacional sigue generando atención tras el buen momento de Barrios y la consolidación de Tabilo en el top 100. Aquí el detalle de cada jugador.

Vamos Tomas! 🇨🇱



Barrios Vera conquers Cali without dropping a set, dispatching Prado Angelo 6-1, 6-4 in the final!#ATPChallenger pic.twitter.com/BazIdjDSmC — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 12, 2025

🎾 ¿Dónde jugarán esta semana los tenistas chilenos?

Esta semana habrá cuatro chilenos compitiendo en torneos ATP y Challenger. Alejandro Tabilo (73°) será el primer sembrado en el Challenger de Olbia (Italia), donde buscará sumar puntos importantes para mantenerse en el top 80.

En tanto, Nicolás Jarry (109°) volverá al circuito ATP en el ATP 250 de Almaty (Kazajistán). El chileno enfrentará al local Timofey Skatov (233°), en un duelo programado para el martes, aún sin horario definido.

Por su parte, Tomás Barrios (119°), campeón en Cali, irá al Challenger de Curitiba (Brasil). Su primer rival será Joao Reis da Silva (208°), también el martes.

Y Matías Soto (280°) se sumó al cuadro principal en Curitiba, donde jugará contra el argentino Andrea Collarini (287°).

🇨🇱 Tabilo lidera en Italia y Jarry busca volver al triunfo

Alejandro Tabilo será cabeza de serie número uno en Olbia, en un torneo que reparte 125 puntos. Si logra avanzar a las rondas finales, podría quedar cerca del top 60 nuevamente. Aún espera rival para su debut.

Jarry, en tanto, busca mejorar su ranking tras semanas sin grandes resultados. El duelo ante Skatov puede ser clave para retomar confianza. Será su primer partido en cancha dura asiática desde hace meses.

🏆 Barrios sigue encendido y Soto quiere sorprender

Tomás Barrios viene de levantar un título en Colombia y llega a Brasil con la moral en alto. Enfrentará a un rival local, pero parte como favorito por su ranking y nivel reciente.

Matías Soto, que ha venido alternando entre clasificaciones y cuadros principales, tendrá una buena prueba frente a un rival cercano en ranking. De avanzar, podría enfrentar a Barrios en las siguientes rondas.