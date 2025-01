Código promocional Betano: BETACL | 2025

¿Qué es el código promocional de Betano y cómo funciona?

El código promocional Betano es BETACL. Utiliza este código al momento de registrarte en el operador y consigue el bono de bienvenida: 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP además de la oferta exclusiva de una freebet de 10.000 CLP con tu depósito de 5.000 CLP. Elige el bono para apuestas deportivas o para jugar en el casino.

Bonos Betano Detalles Código promocional Betano Bienvenida deportes 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP + freebet de 10.000 CLP con tu depósito de 5.000 CLP BETACL Bienvenida casino Duplica el primer depósito hasta 200.000 CLP Cashback del 10% en el casino en vivo Juega de lunes a domingo al menos 20.000 en mesas de casino en vivo. En caso de tener pérdidas se te reembolsará el 10% en fichas doradas. 2 Goles de ventaja Si tu equipo lleva dos goles de ventaja en cualquier momento del partido tu apuesta es ganadora automáticamente.

El código promocional Betano es una clave compuesta por letras que se coloca al momento de registrarte como nuevo cliente en la plataforma. De esta manera, accedes al bono de bienvenida y, posteriormente, a todas las demás promociones vigentes.

El código promocional de Betano es especialmente útil para dar los primeros pasos en la plataforma con saldo adicional, freebets o hasta giros gratis Betano con el bono de bienvenida.

Al iniciar con saldo extra, los apostadores tienen la oportunidad de jugar más, pudiendo explorar la las secciones de apuestas deportivas y de casino de Betano.

¿Cómo obtener el código promocional en Betano? Registro Betano

Para poder activar los beneficios del Betano código promocional es necesario realizar el Registro Betano e ingresar el código en la casilla correspondiente. Estos son los pasos a seguir para realizarlo:

Ingresa en la web de Betano desde nuestros enlaces seguros. Haz clic en el botón REGISTRO, que se encuentra en la parte superior derecha. Ingresa en el formulario de registro tu Email, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Género. Luego, clica en SIGUIENTE. Ingresa tu dirección completa y número de teléfono móvil. Vuelve a hacer clic en SIGUIENTE. Introduce el código promocional Betano "BETACL" en la casilla correspondiente de la tercera parte del formulario. Establece tu usuario y contraseña y presiona SIGUIENTE. Ingresa, por último, tu número de RUT y confirmar los T&C marcando la casilla correspondiente. Haz clic en el botón REGISTRO y disfruta de los beneficios del código de promoción.

Bonos y Beneficios del Código Promocional de Betano

Con el Betano código promocional BETACL puedes elegir uno de los bonos de bienvenida del operador.

Debes optar por el bono que prefieres después de tu registro y antes de realizar el primer depósito, seleccionando entre la bonificación para apuestas deportivas, el bono para jugar en el casino, o la opción de “Multibono”, que combina las dos secciones anteriores y te permite apostar en ambas con el monto bonificado.

Bono de apuestas deportivas

Seleccionando tu preferencia por el bono para deportes al momento de tu registro con el código promocional "BETACL", obtienes la bonificación del 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP. Esto significa que se duplicarás el saldo incial para apostar en tus eventos deportivos favoritos. Además recibirás una freebet de 10.000 CLP con tu depósito de 5.000 CLP usando el código.

El proceso es simple: regístrate en Betano utilizando el código "BETACL", selecciona el bono para deportes y haz tu primer depósito en la plataforma. Tu bono se acreditará automáticamente.

Además, Betano tiene uno de los requisitos de apuesta más bajos del mercado, con un rollover de solo 5x. Esto permite liberar las ganancias obtenidas con el bono de manera bastante accesible.

Bono para juegos de casino

Si prefieres aprovechar tu bono de bienvenida en la sección de casino, lo único que debes hacer es seleccionar el bono para casino inmediatamente antes de realizar el primer depósito en la plataforma.

El bono de bienvenida para casinos duplica el primer depósito realizado, hasta 200.000 CLP. Al igual que ocurre con los deportes, el bono de casino tiene requisitos de apuestas bastante accesibles de cumplir, para desbloquear las ganancias obtenidas.

Bono Multiproducto por primer depósito

Esta tercera opción de bono de bienvenida es ideal para aquellos clientes que quieren jugar al casino y también hacer apuestas deportivas. El bono Multiproducto combina ambas secciones, ofreciendo un bono del 100% del primer depósito, que se divide en partes iguales para cada una. Es decir, obtienes una bonificación del 100% del monto del primer depósito, con un máximo de 200.000: 100.000 CLP para apostar en deportes y 100.000 CLP para jugar en el casino.

Otros bonos deportivos

Mira y apuesta: Esta nueva función de Betano te permite colocar las apuestas sin tener que salir de la pantalla, mientras disfrutas de las transmisiones en vivo de los partidos de básquetbol, fútbol y tenis disponibles.

Seguro Betano: Apuesta en tus eventos favoritos incluyendo 5 o más selecciones y si fallas en una de las predicciones, Betano te devuelve el monto de tu apuesta completa.

Bet Builder Boost: Arma tu apuesta combinando los pronósticos. Una vez que tengas 3 o más selecciones, podrás optar por el bono que incrementa tus potenciales ganancias hasta 5.000.000 CLP.

Otros bonos para jugar en el casino

Cashback del 10% en el casino en vivo: Juega al menos 20.000 CLP en juegos de casino en vivo de proveedores seleccionados y, en el caso de tener pérdidas, recibirás la devolución del 10% hasta un máximo de 20.000 CLP, en fichas doradas Betano.

Recompensas Betano: Completa las misiones, participa de los 4 sorteos y gana un Iphone 16, una Play Station 5, un scooter, smartwatches y gift cards de 50.000 CLP.

¡Drops & Wins!: Inscríbete y participa en cualquiera de los torneos diarios de la promoción del proveedor puedes ganar alguno de los premios que conforman el total de 25.480000.000 en efectivo, multiplicadores, bonificaciones instantáneas o giros gratis.

50 giros gratis en Sahara Riches Cash Collect: Juega en las tragamonedas seleccioandas y ganá 50 giros gratis para seguir jugando.

Términos y condiciones de la oferta de bienvenida de Betano

Elegibilidad: Los bonos deben ser apostados, no pueden retirarse. Se otorga uno por persona, familia, dirección del hogar, dirección de correo electrónico, número de teléfono, mismo número de cuenta de pago y dispositivo móvil.

Requisitos: el Rollover es de x5 y se debe apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. El plazo para usar la oferta es de 90 días.

Depósito mínimo: para poder recibir el bono de bienvenida se deberá deporsitar al menos $5.000 CLP.

Métodos de pago: no se aceptan los depósitos hechos a través de Skrill o Neteller para recibir esta promoción. El primer depósito puede realizarse a través de depósito bancario, tarjetas de débito y crédito, Mach, Webpay y pago en efectivo.

Comparativa del Código Promocional Betano con Otros Sitios

El código promocional Betano no es el único que puedes encontrar en el mercado chileno. Hay otros operadores que también ofrecen códigos promocionales que puedes canjear para acceder a sus bonificaciones especiales. Otras casas de apuestas cuyos códigos destacamos son: NoviBet, RojaBet y SportingBet.

A continuación, te presentamos una tabla comparativa de las principales promociones de estas plataformas:

Operador Código promocional Bono deportes Bono de casino Betano BETACL 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP + una freebet de 10.000 CLP 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Novibet BETMAX 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP + 50 Giros Gratis Rojabet ROJA100

Hasta 1.000.000 CLP + 150 Giros Gratis por los 3 primeros depósitos Hasta 1.000.000 CLP + 150 Giros Gratis por los 3 primeros depósitos Sportingbet Conseguir bono Seguro de hasta 30.000 CLP para la primera apuesta (si se pierde) No ofrece

Cada una de estas alternativas tiene sus ventajas y desventajas respecto a las demás. Incluso hay más opciones para considerar, como es el caso del código bonus Bet365.

En esta comparación hay variables que no se ven, como el hecho de que el rollover del bono depósito de Betano es de apenas x5, haciéndolo muy fácil de liberar.

Ventajas del código promocional Betano Chile

Bonos atractivos y variados

Con el código promocional Betano, podrás tener acceso a ciertos bonos de mucha calidad, muy bien valorados. Ya sea que te gusten las apuestas deportivas, los juegos de casino, o una mezcla de ambos, Betano tiene algo para ti.

Puedes recibir hasta $200.000 CLP en bonos para deportes o casino, y hasta $100.000 CLP para apuestas mixtas. Esta diversidad te permite personalizar tu experiencia de apuestas y obtener el máximo beneficio.

Flexibilidad de uso

El código promocional Betano es increíblemente versátil. Los bonos obtenidos pueden usarse en una amplia gama de apuestas y juegos, desde partidos de fútbol hasta juegos de casino.

Esta flexibilidad es perfecta para explorar todo lo que Betano tiene para ofrecer, sin tener que gastar demasiado de tu propio dinero. Ideal para novatos y expertos por igual, ¡el código "BETACL" te abre las puertas a un mundo de posibilidades!

Facilidad de canje y uso

Canjear tu código promocional Betano es muy fácil. Solo necesitas escribir "BETACL" durante el registro, y listo. Betano te guía paso a paso, asegurando que aproveches al máximo tu bono sin complicaciones.

Con una interfaz amigable y un proceso sencillo, estarás listo para empezar a apostar y ganar en poco tiempo.

Disfruta de todos los beneficios que te ofrece Betano

Con Betano, tu experiencia de apuestas será única. Tienes a tu disposición numerosas herramientas que mejorarán tus apuestas. Destacamos:

‘Empate aburrido’: Si eres de los que apuestan por marcador correcto o por Primer Tiempo/Segundo tiempo, atento a esto. Si el partido queda 0-0, te devuelven el importe de la apuesta.

Ventaja de 2 goles: Si apuestas a la victoria de un equipo y consigue una ventaja de dos goles, Betano te dará la apuesta por válida, independientemente de posibles remontadas que ocurran después.

xGoals: Una nueva herramienta de Betano que te permite analizar con mayor exactitud qué equipo tiene más posibilidades de marcar gol en un partido. Ideal para apostar en vivo.

Doble oportunidad: Si buscas aumentar tus probabilidades de éxito en tus apuestas, descubre qué es la doble oportunidad de Betano y cómo aprovechar esta funcionalidad única.

¿A qué deportes apostar con el código Betano?

Ingresando en la plataforma, encontrarás en la sección de deportes una selección de "competencias favoritas".

Si te desplazas hacia abajo, encontrarás el listado completo de deportes que Betano ofrece. Te sorprenderás al explorar las más de 30 disciplinas en las que puedes apostar, tales como fútbol, tenis, básquet, deportes de invierno, ciclismo, ajedrez, boxeo, dardos, automovilismo y muchos más.

Básquetbol

El básquetbol es uno de los deportes más populares y más vistos en Chile. Betano incluye este deporte en su catálogo cubriendo eventos de las ligas más importantes del mundo, como son la NBA o la Euroliga, la Liga Española o la de Brasil.

Entre las posibles apuestas, encontrarás en la sección de baloncesto mercados con gándicap, ganador absoluto del partido, más/menos cantidad de puntos anotados, puntos, asistencias o rebotes por jugador.

E-Sports

En esta misma sección, vale la pena explorar la oferta que Betano tiene para apostar en torneos de videojuegos de los más populares, como Call of Duty, Rainbouw Six, Arena of Valor, StarCraft II, King of Glory, Valorant, DOTA2 y League of Legends.

Fútbol de todo el mundo

El fútbol es el deporte más popular y el favorito de millones de personas, especialmente en Chile. En esta sección, Betano ofrece acceso a todas las ligas nacionales y a las competiciones internacionales más importantes, así como a los campeonatos de una gran cantidad de países, para que te diviertas explorándolos. Disfruta de apostar en la Primera División Nacional de Chile, la Champions League, la Conference League, la Copa Libertadores o la UEFA, y permítete descubrir las ligas de los países de cada continente.

Próximos eventos para usar el código promocional Betano en Chile

La Primera División del fútbol chileno para esta temporada 2025 comenzará en el mes de fecbrero, pero Betano tiene muchas otras opciones para quienes desean apostar. No solo en fútbol, sino en cualquiera de los más de 30 deportes que componen su catálogo.

Las ligas de todos los países de Europa están en plena competencia. Estos son alguno de los próximos partidos llevándose a cabo en España, donde puedes apostar:

Liga Equipos Fecha 1 X 2 Copa del Rey Eldense vs. Valencia 07/01 3.80 3.45 2.00 Supercopa Athletic Bilbao vs. FC Barcelona 08/01 4.00 3.90 1.85 Supercopa Real Madrid vs. Mallorca 08/01 1.40 4.75 7.80 La Liga Real Madrid vs. Levante 08/01 1.41 5.80 16.50 Segunda División Granada vs. Burgos 10/01 1.91 3.45 4.25 Segunda División Racing Ferrol vs. Cartagena 11/01 1.93 3.25 4.55 Segunda División Albacete vs. Racing Santander 11/01 2.20 3.30 3.45 Segunda División Huesca vs. Mirandes 11/01 2.25 2.92 3.80 Segunda División Tenerife vs. Castellón 11/01 2.45 3.30 2.95 Segunda División Málaga vs. Deportiva La Coruña 11/01 2.62 3.05 2.92

Recuerda que puedes aprovechar herramientas como las transmisiones en vivo, las cuotas mejoradas y las super cuotas mejoradas de Betano para aumentar las ganancias. Además, tienes a disposición herramientas como estadísticas o el mentor de apuestas para obtener algunas sugerencias.

El consejo de nuestro experto - Deportes virtuales

Te sugerimos explorar la sección de deportes virtuales de Betano para acceder a una experiencia única. Vive una recreación de imágenes y jugadas de disciplinas tradicionales como el fútbol, básquetbol, carreras de caballos y muchos otros. Los resultados de estos juegos son totalmente aleatorios, basados en estadísticas y probabilidades.

Tipos de apuesta de Betano

Apuestas Simples

Este tipo de apuestas consiste en la forma más básica de apostar, pronosticando un único resultado. En el caso del fútbol, las apuestas simples le corresponden al resultado final del partido, ya sea victoria del local, empate o triunfo del visitante. Así, en un partido de tenis, la apuesta simple consiste en apostar por cuál será el jugador que gane el encuentro.

Apuestas Combinadas

Puedes combinar tus pronósticos, ya sean de diferentes eventos dentro de un mismo encuentro deportivo, o distintos pronósticos de más de un partido. En este caso, para que la apuesta resulte ganadora se deben acertar todos los pronósticos seleccionados y combinados.

Apuestas en vivo

Las apuestas en vivo son seguramente una de las opciones más participativas, ya que consisten en colocar la apuesta en tiempo real durante el desarrollo del evento. Lo divertido de este tipo de apuestas es que las cuotas van cambiando a medida que ocurren diferentes situaciones en el encuentro. El apostador puede modificar su pronóstico sobre la marcha, valiéndose además de la herramienta de las estadísticas.

Herramientas para apostar con el Betano código promocional

Bet Builder

Este creador de apuestas te permite combinar diferentes mercados del mismo partido en un solo boleto de apuesta. Además, puedes combinarlo con otras selecciones de otros eventos y armar así una apuesta combinada de hasta 10 mercados.

Cash Out en apuestas gratis

Coloca cupones con apuestas gratis; cuando las ganancias sean mayores al monto del cupón, podrás retirarlas. Saber más sobre el cash out de Betano.

Live Streaming

Betano te permite disfrutar gratis de las transmisiones en vivo de tus eventos favoritos. Identifica los partidos marcados con el símbolo de video en vivo. Puedes encontrar partidos de fútbol de las ligas y torneos más importantes, partidos de básquet de la NBA, de tenis de Wimbledon y otros circuitos, y cientos de encuentros destacados.

SuperCuotas

Betano selecciona los mejores eventos cada día y ofrece cuotas mejoradas, lo que te permitirá aprovechar cuotas más competitivas en mercados de “Resultado a tiempo completo”. Busca los partidos identificados con el símbolo SC y aumenta tus potenciales ganancias.

ChatBox

Esta función de Betano te permite chatear con otros usuarios mientras haces tus apuestas y sigues las transmisiones en vivo. Lee mensajes, comenta el partido, invita a tus amigos y comparte el evento con ellos, aunque no puedan estar juntos.

Fichas doradas

Entre las herramientas disponibles para mejorar tu experiencia de apuesta, las fichas doradas destacan como una opción estratégica. Descubre cómo usarlas para sacar el máximo provecho de tus apuestas.

Métodos de pago disponibles

Con el Betano código promocional es posible utilizar una variedad de métodos de pago Betano, tanto para depósitos como para retiros de la cuenta del jugador, que incluyen dinero en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de débito y crédito, y billeteras virtuales.

Método de pago Monto mínimo Monto máximo Plazo de acreditación Depósito Retiro Web Pay plus 5.000 7.500.000 Hasta 5 minutos ✔ X Cuenta bancaria 5.000 7.500.000 Hasta 5 minutos ✔ ✔ Pago en efectivo 2.000 500.000 Hasta 5 minutos ✔ X Mach 2.500 3.000.000 Al instante ✔ X Tarjetas de débito/crédito 5.000 7.500.000 Hasta 5 minutos ✔ ✔ Skrill 10.000 7.500.000 Al instante ✔ ✔ Neteller 10.000 7.500.000 Al instante ✔ ✔

Los retiros de dinero requieren de un mayor tiempo de procesamiento, ya que deben ser autorizados tanto por la plataforma como por el medio de pago. Los retiros con tarjetas de débito y crédito son los que más demoran, hasta 3 días hábiles. El resto de los métodos requieren entre una y 24 horas.

Todas las operaciones con Betano código promocional, tanto depósitos como retiros, con cualquiera de los métodos aceptados, son sin comisiones.

Apuesta con la Betano App

El Betano código promocional también está disponible para ser usado en la Betano App, al igual que en la versión web, este se ingresa al momento de realizar el registro. En Chile, esta aplicación móvil está disponible para dispositivos Android desde la Play Store o en formato mobile desde la web, para otros dispositivos.

Para conseguir la app y el bono Betano, solo debes:

Ingresar a la web de Betano Chile desde tu móvil. Haz clic en el ícono de Android que aparece en la parte inferior de la pantalla. Acepta los permisos de uso de tu teléfono. Una vez finalizada la descarga, ingresa a la app. Realiza el registro con el código promocional Betano.

Con la app podrás seguir tus apuestas de una manera más interactiva, si necesidad de estar conectado a tu ordenador. Algunas de las funcionalidades destacadas de la aplicación móvil de Betano son:

Creador de apuestas

Misiones Betano

Apuestas en Vivo

Cash out

Cuotas mejoradas

Además, podrás ingresar a los juegos de casino y al bono de casino Betano de una forma rápida y fácil desde tu móvil.

¿Tienes un problema con tu Código Betano? Atención al cliente de Betano

El sitio web de Betano ofrece una sección para ayudar a sus usuarios con dudas frecuentes, en el sitio aparece como "centro de ayuda Betano". En esta sección puedes encontrar respuestas a cuestiones relativas a: transacciones, verificación de cuenta, perfil de Betano, apuestas, casino, promociones y ofertas y otros. Además, tienen una sección de tutoriales en video.

Si aún tienes dudas puedes contactarte con un asistente de betano a través de:

Chat box: se encuentra en la sección de Centro de Ayuda del sitio.

Call center: +56 232411944

Email: ayuda_cl@betano.com

Redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (@Betano_CL)

Cómo aprovechar al máximo el código promocional Betano en Chile

Canjea el cupón desde la Betano App : La aplicación de Betano, así como su versión web para iOS y Android, también te permite canjear el cupón en el registro.

: La aplicación de Betano, así como su versión web para iOS y Android, también te permite canjear el cupón en el registro. Completa los pasos para la verificación de tu cuenta. Es un paso necesario y simple, solo tienes que presentar un DNI actual escaneado y la copia de un servicio que recibas en tu domicilio. Es recomendable completar este paso antes de realizar el primer depósito y comenzar a jugar.

Lee y asegúrate de comprender los T & C de los bonos: Todas las promociones están sujetas a términos y condiciones específicos. Leerlos con detenimiento garantizará que evites malos entendidos o que pierdas sus beneficios.

Evalúa los requisitos de apuesta: Asegúrate de poder cumplir con el requisito de apuesta del bono de bienvenida obtenido con el código promocional. Ajusta el monto del bono a tus posibilidades para que la posibilidad de tener éxito y obtener ganancias sea real y alcanzable.

Ten presente que los códigos promocionales de este tipo solo pueden canjearse una vez. De allí la importancia de usarlos correctamente, pues no tendrás otras oportunidades para aprovecharlos.

Opiniones de usuarios que ya utilizaron el Betano código promocional

★★★★★ "Me registré con el código promocional Betano y elegí el bono para jugar en el casino, que es mi sección favorita. Me fue bien, gané y pude retirar mi dinero sin problemas. La recomendación es leer bien cómo funciona el bono antes de pedirlo, así no hay dudas y puedes hacer una estrategia para saber si podrás cumplir los requisitos de apuesta." - Gabriel C.

★★★★ "Nunca tuve problemas con depósitos ni retiros. Tienen la mejor variedad de apuestas deportivas, sobre todo de fútbol que es mi favorito. Me pareció muy seria esta casa de apuestas cuando tuve un problema al principio con una apuesta que era ganadora, pero me marcaron como perdedora, pero me lo resolvieron. La gente de atención al cliente me atendió muy respetuosamente."- Elsa P.

★★★ "Les quito dos estrellas porque con los pagos tardan una eternidad, así que si quieres pagos rápidos, juega en otro sitio. El resto está bien y puedes conseguir buenas promociones."- Esteban M.

Juego Responsable y Seguridad en Betano

Al tratarse de un operador legal, Betano se toma muy en serio la promoción del juego responsable entre sus clientes. De hecho, ofrece distintas herramientas que los usuarios pueden configurar para mantener hábitos de juego responsable y seguridad. Entre las más relevantes se destacan:

Establecimiento de límites financieros a la cuenta.

Desactivar la función de cancelación de retiros.

Cierre de la cuenta.

Verificación de la cuenta para prevenir el juego en menores de edad.

Acceder a estas y otras herramientas es sencillo. La mayoría están ubicadas en la siguiente ruta: Cuenta > Perfil > Protección al Jugador. Recuerda que debes iniciar sesión para poder utilizarlas.

Conclusión: tu mejor elección para apostar en Chile

Es un hecho que el codigo promocional Betano se presenta como uno de los más beneficiosos del mercado chileno de apuestas online. Como nuevos clientes de un operador, siempre es conveniente poder probar sus juegos de casino y mercados deportivos comprometiendo la menor cantidad de dinero posible.

Esto es precisamente lo que podemos hacer gracias a los bonos activados con el cupón vigente de Betano y las estrategias de apuestas Betano. Es cierto que debemos hacer un depósito real para obtenerlos, pero ese saldo adicional entregado es útil para poner a prueba los servicios del operador. Sin mencionar que los requisitos de apuesta para liberar estos bonos son realmente competitivos.

PROS ✅ CONTRAS ❌ Bono de bienvenida multiproducto

Requisitos de apuestas más flexibles

Se pueden conseguir giros y rondas gratis

Ofrece aumento de cuota en muchos de los partidos más importantes

Cuenta con plataforma de streaming para seguir los eventos en directo

Combina promociones de deportes y casino

Torneos de casino en vivo No acepta pagos con criptomonedas

App disponible solo para dispositivos Android

Pagos con Neteller y Skrill no aplican para conseguir el bono de bienvenida

Preguntas Frecuentes sobre el Código Promocional Betano

¿Dónde usar el código de promoción de Betano?

Durante el proceso de registro se abrirá un formulario que deberás completar con información y datos que el operador te solicitará. En la tercera parte de ese formulario, donde te preguntan “¿Tienes un código promocional?, coloca allí, de manera opcional, tu código BETACL.

¿Cuál es el bono del Betano código promocional?

El bono del código promocional Betano consiste en un 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP, tanto para deportes como para jugar en el casino. Puedes elegir una opción que combina y te permite jugar en ambas secciones.

¿Qué hacer si surge algún inconveniente al registrarse con el código?

Puedes contactar con el equipo de soporte al cliente a través de alguno de los canales disponibles, tanto desde la web como desde la App de betano:

Correo electrónico ayuda_cl@betano.com

Chat 24/7

¿Cómo es el código promocional de Betano que funciona?

El código promocional vigente a la fecha en Betano es BETACL. Te sugerimos copiarlo y pegarlo en el formulario de registro para que no haya dudas.

Otros Códigos promocionales disponibles:

