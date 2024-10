Cadem: Poca confianza en que La Roja vaya al Mundial y pésima evaluación para Gareca y Milad

La Encuesta Cadem tuvo nuevos resultados este lunes y entre los temas que se le consultaron a la gente en el sondeo hay varios relacionados al fútbol.

Uno de ellos fue la Selección Chilena, sobre la que no hay mucha esperanza en las Clasificatorias de la Conmebol, al igual que sobre el trabajo del entrenador Ricardo Gareca y el presidente de la federación, Pablo Milad.

La gente no cree que La Roja vaya al Mundial

Ante la pregunta de si las personas creen que Chile irá al Mundial 2026, el resultado es rotundo: El 83 por ciento de la gente píensa que La Roja no irá a la Copa del Mundo, mientras que apenas el 12 por ciento aún tiene fe. El 5 por ciento no sabe o no responde.

Además, se consultó sobre las sensaciones por el desempeño del Equipo de Todos en las Clasificatorias, y el 52 por ciento expresó que siente tristeza. El 21 por ciento rabia, mienras que con menos del 10 por ciento aparecen tranquilidad, alegría, satisfacción y orgullo.

Evaluación al trabajo de Ricardo Gareca y Pablo Milad

A la hora de evaluación de personajes, Pablo Milad fue uno de los apuntados, debido a que un 68 por ciento de las personas le pusieron nota entre 1 y 4 (de 7), es decir deficiente.

Un 16 por ciento lo evaluó con un 5 y un 7 por ciento con una nota entre 6 y 7.

En el caso del entrenador Gareca es casi igual la valoración, con el mismo 68 por ciento con nota "roja", 20 por ciento con un 5 y apenas el 5 por ciento con una nota excelente de 6 o 7.

En cuanto a jugadores, los mejores chilenos de las Clasificatorias para la gente son: Eduardo Vargas (26 por ciento), Ben Brereton Díaz (13), Brayan Cortés (10) y Carlos Palacios (7), mientras que entre los peores vuelve a aparecer Palacios (16), Guillermo Maripán (9), Erick Pulgar (7) y de nuevo Vargas (5).

Finalmente, las personas están en desacuerdo con la exclusión de los siguientes nombres en La Roja: Brereton (75 por ciento), Mauricio Isla (73), Gary Medel (65) y Arturo Vidal (59).