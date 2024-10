Ex DT Campeón con Colo Colo defiende el trabajo de Gareca en La Roja

La lapidaria derrota ante Colombia y estar último en las Clasificatorias hacen pensar que el periodo de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena terminará antes de diciembre de este año.

Si bien la ANFP y el propio Gareca se encargaron de señalar que continuará siendo el DT de la Roja, lo cierto es que nada funciona como debería y el sueño de ir al mundial está cada vez más lejos.

El Tigre es toda una institución en Argentina, por eso siempre recibe una mano amiga desde el otro lado de la cordillera. Hoy fue un ex entrenador campeón con Colo Colo quien salió en defensa del trabajo de Gareca en Chile.

La solución no es sacar a Gareca

Si hay alguien que vivió en Chile algo similar a lo de Ricardo Gareca fue Hugo Tocalli.

Tricampeón mundial sub 20 como asistente, campeón mundial sub 20 como entrenador y campeón con Colo Colo, así llegó Hugo Tocalli a asumir las selecciones menores y luego la Sub 20 para fracasar rotundamente.

Lo que vivió Tocalli en las selecciones menores es parecido a lo que está viviendo Gareca, por eso el diario La Tercera le consultó sobre el presente del Tigre en La Roja.

“No creo que la solución sea sacar a Gareca. Yo no estoy en el día a día para opinar si es una buena decisión. A mí, lo que no me gustó nunca es que no exista ese proyecto de un año y medio, dos años”, dijo Hugo Tocalli.

“Mis resultados no fueron buenos, no me fue bien en Chile como sí pasó en otros lados. Si no hay un proyecto de cuatro, cinco o seis años en juveniles, no hay frutos. La anfp tiene que hacer un trabajo a largo plazo en todo, desde las inferiores hasta la adulta. Ahora tienen al Nico Córdoba que trabaja ahí, vi que la Sub 15 anduvo bien en Bolivia, por ejemplo. Tienen que analizar. No por echar a Gareca van a cambiar al 100%. Tal vez un poco, pero no el total”, añadió.

Consultado sobre si los futbolistas chilenos no tienen grandes ambiciones, Hugo Tocalli dijo que “En toda esa época de Marcelo Bielsa tenía mayor ambición, jugaba bien y ganaba en cualquier lado. Les hizo ver que pueden presentarse ante cualquiera, con un trabajo serio, con mucha disciplina”.

“Lo que yo veo es que antes se jugaban más partidos internacionales para el crecimiento de los chicos, ahora no existe esa cantidad de encuentros ni campeonatos. Entonces la federación tendrá que invertir dinero para que los juveniles logren ese roce, que sientan la importancia que deben tener para llegar a la selección mayor. Sino, será un problema muy grande”, cerró el ex DT campeón con Colo Colo.