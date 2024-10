Ricardo Gareca ratificó su continuidad al frente de la Selección Chilena

Ricardo Gareca confirmó su continuidad al mando de la Selección Chilena. A pesar de las dificultades recientes, el entrenador de La Roja aseguró que nunca tuvo disposición de dejar el cargo tras las derrotas ante Brasil y Colombia.

Gareca regresó a Argentina a celebrar el Día de la Madre con su familia, tras una jornada en la que reiteró su deseo de trabajar junto al equipo para superar los retos en las eliminatorias. "Agradezco el respaldo. Es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación. Es un honor que sigan confiando. En esta situación tan complicada, me gusta estar al lado de todos".

Aclaró que no está desanimado, a pesar de la derrota ante Colombia. "No estoy abatido. Dije que era mejor reflexionar, no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Nunca dije de abandonar. Confío y quiero estar al lado de los muchachos, más allá de las dificultades y los resultados. Mientras tengamos chances, vamos a pelear".

Ricardo Gareca descarta problemas con la ANFP

El "Tigre" negó haber recibido presiones de la ANFP y aseguró que su relación con la comisión directiva es excelente. "De este momento se sale estando unidos, trabajando. No me pusieron ninguna clase de ultimátum (...) Con toda la Comisión Directiva la relación es excelente, somos profesionales. Hablamos por teléfono, nunca dejamos entrever una reunión pendiente. Hay buen diálogo".

La autocritica de Ricardo Gareca por el momento de la Selección Chilena

El argentino mencionó que la autocrítica es fundamental, "Vamos a observar. Siempre hay autocrítica, nunca hemos dejado de tenerlas. Microciclos no se puede hacer, reglamentariamente no se puede hacer absolutamente. Fui uno de los causantes de que Perú tenga los jugadores una semana antes, se pudo conseguir, pero esto es un proceso ya iniciado y hay que ajustarse a lo ya establecido. Se verá con el tiempo".

Finalmente, Gareca expresó su deseo de no dejar a Chile en esta situación difícil. "No me gustaría dejar a Chile en esta situación. No acostumbro a irme, de parte nuestra, en ciertos procesos. Si hay condicionantes, ya se arreglarían los términos de la salida, pero de parte nuestra el convencimiento está en seguir trabajando".