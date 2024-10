"Una camada de flojos": Martín Liberman destroza a jugadores de La Roja y sale en defensa de Gareca

La selección chilena sumó un nuevo tropiezo en las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y todos los dardos apuntan al técnico de La Roja Ricardo Gareca, quien está fuertemente cuestionado al no poder sumar triunfos con el equipo en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

El DT es apuntado como el gran responsable del mal momento del elenco nacional, pero hay voces que indican que el estratega argentino no es el único culpable del mal momento de la selección chilena.

Martín Liberman destroza a jugadores de La Roja y sale en defensa de Gareca

El periodista argentino Martín Liberman analizó el momento de Chile en el proceso clasificatorio rumbo al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y criticó con dureza a los jugadores.

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo para ganar, por lo que hizo en dos eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores”, dijo al analizar el choque ante los colombianos en su canal de Youtube.

“Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera”, agregó en su canal de Youtube.

Para Liberman, Chile es un fiasco como equipo

El comunicador trasandino dijo que Gareca sí tiene responsabilidades en el mal momento de Chile, pero que el DT no tiene jugadores ni plantel para hacer algo muy diferente de lo que se ve actualmente en la tabla de posiciones.

“No exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”, comentó

“Sin Gareca y con cualquier técnico, perdían igual, porque Colombia es mucho más, tiene una riqueza técnica e individual, tiene una jerarquía que no tiene Chile. Ganó el que debía ganar”, complementó.

El periodista calificó como “espantoso” al plantel que dirige Gareca. “El hincha chileno promedio debe sentirse realmente frustrado porque es casi imposible que juegue el próximo Mundial. El equipo es espantoso, es un papelón, no tiene altura ni nivel”, indicó.

“Chile es un espanto, es un fiasco. Es muy probable que se quede fuera de la Copa del Mundo y está bien que así sea, porque es un muy mal equipo”, finalizó.