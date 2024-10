Gareca le quitó culpa a los jugadores y asume toda la responsabilidad de la catástrofe en Colombia

La selección Chilena no tuvo chance alguna frente a Colombia y fue totalmente superada al caer goleada por 4-0 en Barranquilla, lo que la deja de forma inapelable en el último lugar de las clasificatorias al Mundial del 2026.

Ricardo Gareca, entrenador de la Roja fue insistente en señalar que un traspié así de doloroso le lleva la reflexión antes de tomar alguna resolución terminal de su ciclo.

Gareca asume toda la responsabilidad del duro omento de la Roja

La actuación en falso y baja en general del equipo tuvo apoyo del entrenador de Chile, ya que el Tigre asumió que es él a quien debe dirigirse el cuestionamiento: “la responsabilidad mayor es mía. Somos todo un grupo, la responsabilidad más grande es mía, más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor. Nada tengo que decirle a los muchachos”.

Sobre si en el campo no se vio plasmada su idea él siente que no logró sacudir al platel para que reaccionara frente al resultado adverso: “esas cosas que no se han dado en el partido yo soy el máximo responsable, porque el equipo tiene que tener reacción y una línea en el campo de juego, y eso me lleva a reflexionar, no anticiparme, pero a reflexionar. Nunca me quedo sólo con una imagen, debo analizar”, remató el todavía entrenador de Chile.