Lucas Assadi recibe feroz consejo de un histórico de Universidad de Chile

Mientras Universidad de Chile se posiciona como el equipo que mejor juega en el Campeonato Nacional 2025 y realiza una destacada participación en la Copa Libertadores, al interior del plantel azul hay un jugador que no lo pasa muy bien al no ser considerado por el entrenador, Gustavo Álvarez.

Pese a los elogios que ha recibido la U por su gran nivel tanto a nivel nacional como internacional, hay un futbolista que vive una realidad muy distinta del plantel, ya que suma tres partidos consecutivos sin ser considerado por el DT de los universitarios.

Se trata de Lucas Assadi, quien desde hace varios partidos perdió protagonismo en el equipo y pasó de ser uno de los nombres con más futuro del plantel a no ser parte de las prioridades del DT.

Matías Rodríguez desea que Assai muestre su potencial lejos de la U

El defensor argentino nacionalizado chileno Matías Rodríguez es voz autorizada para hablar del presente de Universidad de Chile ya que estuvo en la escuadra universitaria en los periodos 2010-2013 y 2015-2021 y es el defensa más goleador en la historia del club.

En su rol de histórico del club, fue consultado por el panel del programa De Fútbol se Habla Así de DSports sobre el presente de Lucas Assadi, quien poco a poco va perdiendo su valía dentro del cuadro azul.

El exlateral se refirió al presente que vive el volante de 21 y le entregó un consejo que le puede servir para recuperar su confianza y nivel futbolístico que lo tiene marginado de las citaciones.

“Para mi es un jugador que, lo he dicho un par de veces, que me encanta, pero que lamentable que no ha podido terminar de explotar, de mostrar su potencial”, comentó.

“A veces un cambio de aire viene bien para reconfirmar su forma, su estilo y su confianza, volver a levantarse. Estoy seguro que él no está tranquilo con la situación que está viviendo, él quiere seguir, pero quizás debería ver la posibilidad de tomar otro aire, así como le ha pasado a muchos, a Nico Guerra incluso le pasó, que se tuvo que ir, explotó en otro lado, volvió y hoy está de otra manera”, expresó.