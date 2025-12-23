El cierre del ciclo de Gustavo Álvarez y la inminente oficialización de Francisco Paqui Meneghini marcaron un punto de inflexión en Universidad de Chile. Con el foco puesto en la planificación del 2026, el club comienza a redefinir su rumbo deportivo, no solo desde la banca, sino también desde el comportamiento interno del plantel.

En ese escenario, mientras gran parte del equipo disfruta de sus vacaciones, dos nombres decidieron romper el libreto. Sin anuncios ni cámaras, Lucas Assadi y Fabián Hormazábal dieron una señal que no pasó desapercibida en el CDA y que empieza a marcar el tono del nuevo ciclo azul.

🔍 La decisión que tomaron Lucas Assadi y Fabián Hormazábal pensando en 2026

Ambos futbolistas optaron por finalizar anticipadamente su período de descanso y retomar los trabajos físicos antes del inicio formal de la pretemporada. Lejos de tratarse de una convocatoria oficial, la determinación fue personal y responde a una lectura clara del contexto: el 2026 será un año de competencia interna alta, con nuevo entrenador, refuerzos en evaluación y roles que deberán volver a ganarse desde cero.

🏃‍♂️¿Dónde y cómo comenzaron a entrenar los jugadores de la U de Chile?

Assadi y Hormazábal trabajaron bajo la supervisión del preparador físico Matías Covarrubias, profesional que colabora de manera directa con ambos futbolistas y otros deportistas de alto rendimiento. La jornada se desarrolló en el Estadio Bicentenario de La Florida, adelantando cargas físicas y trabajos futbolísticos en plena etapa de receso, una señal poco habitual en esta etapa del año. En sus redes sociales, el propio Covarrubias resumió la jornada con una frase breve pero elocuente: “Día ganado con la bandita”.

🧠 El mensaje que envían Assadi y Hormazábal al nuevo cuerpo técnico

El mensaje es directo: compromiso, preparación anticipada y voluntad de competir desde el primer día. En un contexto donde Francisco Paqui Meneghini tendrá incidencia directa en la evaluación del plantel y en la validación de refuerzos, este tipo de gestos no pasa desapercibido. El nuevo DT llegará a un escenario donde los márgenes de espera serán mínimos.

La decisión de ambos jugadores se da en paralelo a un mercado aún en movimiento. Mientras algunas operaciones avanzadas podrían ser revisadas —como el caso de Lucas Romero—, otras parecen contar con mayor respaldo, como el eventual regreso de Eduardo Vargas. En ese reordenamiento, Meneghini buscará futbolistas alineados con su idea, tanto en lo táctico como en lo profesional. Assadi y Hormazábal, con este gesto, toman posición antes de que empiece la competencia real.

📰 EN RESUMEN

