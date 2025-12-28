Universidad de Chile mantiene en vilo a sus hinchas. Entre rumores y especulaciones de los posibles fichajes, uno de los nombres que más ilusión generó fue el de Igor Lichnovsky, quien sonaba como posible refuerzo para la zaga azul. Sin embargo, la operación se ha ido diluyendo con el paso de los días y parece cada vez más difícil de concretar.

El central chileno, que no tuvo participación en América durante la última temporada, estaba disponible para salir, pero las condiciones exigidas por los mexicanos resultaron demasiado altas para la U, complicando cualquier intento de retorno.

🔵 La U y la opción Lichnovsky

La dirigencia azul realizó un primer contacto formal en octubre, abordando temas claves: el sueldo del jugador y su disposición para volver al país. Lichnovsky mostró interés, pero dejó claro que cualquier movimiento dependía de la negociación con América, que fijó un precio elevado y descartó un préstamo.

Según información de En Cancha, mientras la U evaluaba sus posibilidades, Pachuca apareció como un fuerte competidor, ofreciendo mejores condiciones económicas y haciendo prácticamente imposible que Lichnovsky regresara a Chile en esta ventana de fichajes.

⚽ La estrategia de la U para reforzar la zaga

Con la negociación cuesta arriba y ante la imposibilidad de competir con un mercado como el mexicano, el citado medio aseguró que la gerencia deportiva azul por cerrará momentáneamente la búsqueda de un central. Además apostarán por el retorno de Bianneider Tamayo, jugador que estuvo a préstamos en Unión Española la pasada temporada.

Sin embargo, hay una opción que no cierra completamente la puerta de Lichnovsky: si se concreta la salida de Franco Calderón al extranjero y el central sigue en el mercado, el Romántico Viajero volvería apostar por su incorporación.