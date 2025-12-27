Universidad de Chile mira el mercado con atención, pero uno de los nombres que más sonaba, comienza a tomar distancia. Igor Lichnovsky, formado en el CDA, vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque no precisamente por un retorno al Romántico Viajero.

Desde México, el nombre del zaguero chileno empezó a circular con fuerza en las últimas horas. La posibilidad de que deje el América, club con el que tiene vínculo vigente, abrió un escenario que pocos en el mundo azul tenían en el radar y que amenaza con enfriar cualquier intento de regreso al país.

⚽ Lichnovsky y el interés que sacude el mercado

El defensor central aparece como alternativa concreta para reforzar a Pachuca. En suelo azteca valoran su experiencia internacional, su adaptación al ritmo del fútbol mexicano y el roce adquirido en un equipo acostumbrado a pelear títulos y competencias continentales.

En ese contexto, la U observa desde la distancia. Si bien Lichnovsky siempre ha sido un nombre atractivo para reforzar la última línea, hoy la realidad económica y deportiva juega en contra. El mercado mexicano ofrece vitrina, estabilidad y un nivel de competencia que seduce a cualquier futbolista en plenitud.

💰 El factor clave que complica su regreso al fútbol chileno

Más allá del interés deportivo, el gran obstáculo está en lo contractual. El alto salario que percibe el central chileno se transforma en una barrera difícil de enfrentar para un eventual retorno a la U y también en un punto sensible para cualquier negociación en México.

Pachuca analiza fórmulas para hacer viable la operación, ya sea con un acuerdo económico favorable o con un escenario que permita reducir el impacto financiero. En paralelo, América no ve con malos ojos liberar un cupo, siempre que la salida no signifique una pérdida mayor.

El mercado se mueve rápido y, por ahora, todo indica que el defensor seguirá escribiendo su historia lejos de casa, con México nuevamente como protagonista y la U obligada a mirar otras opciones para reforzar su defensa.