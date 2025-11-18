Universidad de Chile continúa preparándose para un duelo clave en el Campeonato Nacional. Los azules, que volverán al ruedo tras el receso por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, visitarán a O’Higgins en un duelo que puede resultar definitorio en su objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, mientras el plantel trabaja para aquel compromiso, Azul Azul sigue en su planificación del 2026. Si bien aún se desconoce si el equipo seguirá bajo las órdenes técnicas de Gustavo Álvarez, la directiva ya comienza a tomar algunas decisiones.

Si bien se espera que lleguen algunos jugadores a reforzar el plantel, en las últimas horas se conoció que nombres importantes podrían abandonar el Centro Deportivo Azul.

😱 U de Chile declara transferible a algunas de sus figuras

De acuerdo a la información entregada por En Cancha, la intención de la dirigencia de la Universidad de Chile es escuchar ofertas desde el extranjero por algunas de sus figuras. Una de ellas es Franco Calderón, defensor argentino que si bien ha sido uno de los más destacados del equipo, en el elenco universitario creen que es el momento ideal para sacar algún beneficio económico considerando su edad (27 años).

Otro de los nombres que la U pondrá en vitrina es el de Matías Sepúlveda. El carrilero por izquierda tenía prácticamente todo listo para salir a mediados de año, pero finalmente se frustró su traspaso al Vitória de Brasil. Sin embargo, los azules están atentos por si llega una nueva oferta por el jugador en el próximo mercado para negociar su venta.

Situación similar vive Maximiliano Guerrero, quien hace algún tiempo fue sondeado desde el fútbol brasileño. Si bien aún no hay algún ofrecimiento formal, desde Azul Azul están dispuestos a escuchar una oferta que resulte atractiva para ambas partes.

😮 U de Chile se abre a la salida de Hormazábal y Assadi

De acuerdo a lo informado por el citado medio, los tres casos mencionados anteriormente no son los únicos, sino que hay dos figuras más que también podrían partir.

Se trata de Fabián Hormazábal y Lucas Assadi. El primero recibió propuestas desde el fútbol argentino a inicios de año, y si bien renovó recientemente con la U de Chile, existe un acuerdo de palabra con el club que si llega una oferta superior a los 2 millones de dólares, se aceptará. Si bien su salida no está planificada, tampoco es algo que descarten en el CDA.

Por último, está la situación de Assadi. El talentoso volante de los laicos ha sido una de los grandes valores del equipo, principalmente en el segundo semestre. Eso sí, desde Azul Azul solo están dispuestos a dejarlo partir por una cifra igual o superior a los 6 millones de dólares. La idea es mantenerlo de cara al 2026, pero si llega algún ofrecimiento de un mercado importante, podría partir.

