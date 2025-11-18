Luego del parón por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA, este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional y uno de los duelos más atractivos de la fecha 28 lo protagonizarán O’Higgins y la Universidad de Chile.

Celestes y azules se enfrentarán en un partido clave, el cual puede definir la suerte de ambos equipos en la lucha por un cupo a la próxima Copa Libertadores. Esto porque los rancagüinos marchan terceros en la tabla de posiciones con 50 puntos, dos más que los universitarios que se encuentran en el cuarto puesto.

Por ello, quien gane en El Teniente no solo dependerá de sí mismo para quedarse con la clasificación a la próxima edición del certamen continental, sino que seguirá en carrera por el Chile 2, el cual entrega boletos directos a la fase de grupos del torneo.

😮 Desempeño como visitante preocupa a la U de Chile

En la Universidad de Chile son conscientes de la importancia de este cotejo, por ello ya se encuentran preparándolo hace algunos días. Sin embargo, los universitarios enfrentarán un complejo panorama, puesto que este 2025 no han tenido un buen desempeño como forasteros.

“Estamos trabajando de muy buena forma para este partido que es trascendental. Enfrentaremos a un gran equipo. Haremos todo lo posible para ganar el partido, escalar en la tabla y meternos en puestos de Copa Libertadores”, dijo este martes Israel Poblete en la antesala del partido.

El mediocampista reconoció que no les ha ido bien fuera de casa, pero valoró el descanso que han tenido para este compromiso. “Este segundo semestre nos ha costado en algunos partidos, sobre todo de visita. Jugamos muchos partidos en 19 días, donde muchas veces no descansamos las 72 horas, que es lo que se pide. Pero ahora llegamos con un poco más de descanso para jugar el domingo”, indicó.

⚽ En U de Chile quieren cerrar la temporada lo más alto posible

Por otro lado, Poblete fue consultado por la posibilidad de no acceder a la próxima Copa Libertadores, y por el contrario, quedarse con la clasificación a la Copa Sudamericana.

“Eso se tiene que ver cuando termine la temporada. Ahora pensamos en estar lo más arriba posible y a fin de año se sacarán conclusiones. Por el momento nos enfocamos en ganar el domingo”, sentenció.

