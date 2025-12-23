La U de Chile vuelve a enfrentar un terremoto dirigencial. La familia Schapira, propietaria del 21,44% de Azul Azul durante 12 años, anunció oficialmente su salida del club a través de un traspaso de custodia de sus acciones a la corredora LarrainVial. Con esta decisión, uno de los principales accionistas del Romántico Viajero cierra una etapa marcada por la frustración, litigios y una profunda desilusión con la gestión institucional que caracterizó al cuadro azul.

Daniel y Eduardo Schapira, como principales representantes de esta familia empresarial, expresaron públicamente su desacuerdo con la administración de Azul Azul en los últimos años. Su comunicado fue directo: “La forma en que el club ha sido administrado, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión”. Las 9.580.891 acciones valoradas en $5.365 millones quedan ahora en manos de una corredora que ya posee participaciones en otros clubes del fútbol chileno.

💼 ¿Quiénes son la familia Schapira y cuál era su papel en la U de Chile?

La familia Schapira, representada principalmente por Daniel Schapira y su hijo Eduardo, fue el segundo mayor accionista de la Universidad de Chile durante más de una década. Su participación accionaria alcanzaba el 21,44%, posicionándolos solo por detrás del fondo de inversión Tactical Sport, controlado en su totalidad por Michael Clark.

Las acciones de los Schapira estaban estructuradas a través de la Inmobiliaria DSE Limitada, sociedad que mantuvo la custodia directa de la participación accionaria desde el ingreso de la familia como accionista relevante hace 12 años.

La salida de los Schapira responde a incomodidad con los resultados deportivos e institucionales del club, sobre todo con el arribo de Sartor a la concesionaria. Tanto Daniel como Eduardo estaban disconformes con el manejo directivo de Azul Azul y lo manifestaron públicamente en más de una oportunidad.

🏛️ La polémica llegada de LarrainVial a la U de Chile

LarrainVial es una corredora de bolsa chilena que actúa como intermediaria en operaciones de mercado de capitales. En el caso de los Schapira, LarrainVial asume la custodia y comercialización de las acciones, lo que la posiciona como broker neutral en el proceso de venta de la participación azul.

Cabe destacar que LarrainVial ya posee participaciones accionarias en otros clubes profesionales chilenos, como son los casos de U Católica y Colo Colo. En Cruzados, posee el 1,21% de las acciones, mientras que en Blanco y Negro su participación es del 17,69%.

🔗 No te pierdas detalles de la actualidad de la U de Chile siguiendo a Al Aire Libre.