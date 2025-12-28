Universidad de Chile detuvo una negociación que estaba avanzada. La llegada de Francisco Meneghini a la banca azul llevó al club a pausar el acuerdo con Lucas Romero, volante paraguayo que ya tenía una propuesta sobre la mesa y estaba a detalles de firmar.

El movimiento no responde a un problema económico ni contractual. La decisión fue técnica y se tomó tras el cambio de entrenador, que obligó a revisar los nombres que estaban en carpeta antes de su arribo al Centro Deportivo Azul.

⚽ Lucas Romero y el giro que frenó su llegada a la U

Lucas Romero, mediocampista de Recoleta FC, era uno de los refuerzos mejor posicionados para sumarse a la U. Su nombre contaba con consenso previo y el acuerdo estaba lo suficientemente encaminado como para hablar de cierre. Sin embargo, el cambio en la banca modificó el escenario.

Regis Marques, representante del jugador, confirmó la situación en conversación con ABC Deportes de Paraguay. “Con Universidad de Chile quedó en stand by por el cambio de técnico y ahora volveremos a hablar con ellos, pero obvio que se enfrió un poco porque cambiaron al DT”, señaló.

El agente también detalló cuán avanzado estaba el fichaje antes del frenazo. “Estaba casi arreglado en la U, teníamos la propuesta para firmar y hubo este cambio de director técnico. Muy raro”, agregó.

🔍 El mercado se mueve y aparecen otras opciones

Con la negociación detenida, el entorno del volante empezó a mirar otros caminos. La idea es no quedar amarrados a una definición que, por ahora, no tiene plazos claros desde la U: “Queremos mirar lo mejor para Lucas y estamos escuchando a otros clubes también”, explicó Marques, quien además confirmó contactos desde el extranjero. “Peñarol, incluso Olimpia, que me llamó (diciendo) que lo quieren, pero tienen que ser responsables con las finanzas del club”.

En la U, en tanto, el arribo de Meneghini reordenó las prioridades del mercado. El caso de Lucas Romero quedó como ejemplo claro: un fichaje que estaba listo, pero que hoy depende exclusivamente de la evaluación del nuevo cuerpo técnico.